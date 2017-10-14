Главный курорт Симферополя отработал лето с официально закрытыми пляжами

Главный курорт Симферополя – приморский поселок Николаевка, отработал летний сезон с официально закрытыми пляжами. Этим объясняется отсутствие спасательного поста и кругов, что привело к трагедии в конце июля – во время шторма на общественном пляже утонул мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк подтвердил, что в «высокий» сезон курорт Николаевка остался без пляжной полосы.

«Из почти 8 км пляжей Николаевки 6,5 км признаны аварийными и не пригодны для купания, – признал Черняк. – Для Симферопольского района это проблема, поскольку несмотря на все таблички отдыхающие стараются там загорать».

Поскольку уничтоженные штормом три года назад берегоукрепительные сооружения не восстановлены, а море продолжает разрушать глинистое побережье Николаевки, Черняк считает необходимым включить в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы» мероприятия по строительству берегоукрепительных и противооползневых сооружений.

Однако у члена комитета, экс-главы ЗАО «Крымтур» Евгения Михайлова, возникло подозрение, что виной всему передача пляжей в управление муниципалитетам, которые все пустили на самотек.

«Уборка пляжей, канализация, отсутствие туалетов и душа с пресной водой, медицинских пунктов и спасателей, – перечислил он недочеты в работе муниципалов. – Сезон в этом году не самый лучший, а если после моста поедут?»

При том, что накануне сезона в Госсовете Крыма сетовали на проволочки в вопросе передачи пляжей муниципалитетам, чтобы избежать арендных конкурсов по ставкам республиканского имущества. Михайлов обвинил муниципалитеты в полной неспособности управлять пляжными территориями.

«Самая главная услуга, за которой к нам едут сюда, это пляж», – подчеркнул Михайлов.

Решить проблему парламентарии собираются с помощью специального закона о поддержке туротрасли, благодаря которому обещают «прорыв в следующем году» по подготовке к пляжному сезону.

Напомним, о том, что в Николаевке к приему курортников годятся всего 200 метров пляжа, парламентарии знали еще в мае. На заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму замглавы администрации Симферопольского района Оксана Механичева сообщила, что все 7 км поселковой прибрежной полосы официально закрыты решением комиссии по ЧС, и туристов ждут таблички «Купание запрещено» и «Осторожно! Обвал!».

Свою роль районная администрация видит в том, чтобы не допустить человеческих жертв и «гонять» туристов с берега, пока республиканские власти не найдут вариант решения проблемы. Предложение «с ходу» сделал глава парламентского комитета Алексей Черняк: подать предложение в проект программы минкультуры РФ по развитию въездного и внутреннего туризма, практическая реализация которой начнется не раньше, чем через 3 года.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 14.10.17

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