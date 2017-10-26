Всероссийский запрос: гнать всех – и «либералов», и «патриотов»

Жители России устали от одних и тех же лиц во власти. И ждут нового лидера – не демократа, а уже настоящего диктатора, который разберётся со всеми – и с пятой колонной, и главное – с абсолютно оторвавшимися от народных нужд чиновниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) подготовил социологическое исследование «Оценка политического потенциала кандидата от бизнеса на пост президента РФ». Перед социологами была поставлена задача выяснить отношение населения к претендентам на пост президента России.

Выяснилось, что в стране есть запрос на сменяемость власти, а лидером большинство хотело бы видеть «жесткого» лидера, способного бескомпромиссно бороться с коррупцией. Наиболее ярким его прототипом респонденты назвали Иосифа Сталина.

«Сталин действительно символ порядка, сильной руки. Но с желанием сильной руки есть лукавство: люди считают, что она (нужна) для чиновников, для олигархов, а простых людей она гладить будет», – цитирует РБК эксперта Левада-центра Дениса Волкова.

В исследовании отмечается: «все без исключения» участники фокус-групп считают ситуацию в стране негативной и характеризуют ее как «кризис», «неопределенность», «напряженность», «застой», «закисли» и «лайтовый «совок». Респонденты отмечали разбалансированности внутренней и внешней политики, что приводит к снижению качества жизни, неравномерному развитию центра и регионов, а также восприятию России исключительно как «сырьевого придатка». Критике подверглись цензура в Интернете, «законы Яровой» и запреты митингов, организуемых оппозицией. «У многих есть ощущение незримого давления властей на население», – говорится в исследовании.

Большинство участников опроса высказали уверенность, что исход выборов президента предсказуем – Путин будет переизбран на четвертый срок. При этом часть участников фокус-групп, отмечает РБК, охарактеризовала стиль его управления как «закручивание гаек» и заявила, что не замечает в России «верховенства права и закона, так же как и социального патернализма государства». У россиян есть запрос на «молодую кровь в политике», констатируют социологи. Но на политическом поле пока не видно кандидатов, которые «могли бы быть равными по силе личностных качеств и харизматичности действующему президенту».

Помимо Путина в числе потенциальных кандидатов были названы основатели крупных партий – Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский («Яблоко»). Респонденты не исключили участия в мартовских выборах и министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу, премьера Дмитрия Медведева, его заместителя Дмитрия Рогозина, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и председателя Госдумы Вячеслава Володина, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. «Однако если Лавров и Шойгу имеют реальные шансы побороться за высший пост в стране, то у Навального и Ходорковского, судя по высказываниям, они близки к нулю», – сообщается в исследовании. При этом у Навального, по мнению части респондентов, может получиться изменить существующую ситуацию в стране, впрочем, как и у другого «какого-то оппозиционера», не являющегося представителем «путинской системы».

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в президентских выборах 18 ноября, в исследовании не упоминается.

Часть респондентов готова проголосовать и за бизнес-кандидата, но процент их мизерен: большинство опасается, что он будет выражать интересы лишь малой доли населения. «Насчет бизнес-кандидата тут не так однозначно, – пояснил социолог Левада-центра Степан Гончаров. – У четверти – трети (населения) есть запрос на смену власти, но реальной альтернативы даже критически настроенные люди не видят. Нужен человек с опытом работы – от бизнеса или власти не так важно, если у него есть управленческий бэкграунд. Главное, чтобы не было клейма олигарха из 1990-х или либерала из 1990-х».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 26.10.17

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