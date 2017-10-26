У крымчан появился шанс сохранить самострои  

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект о правовом регулировании вопросов, связанных с индивидуальным жилищным строительством и регулированием самостроев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект ограничивает возможность строительства многоквартирных домов на площадях, выделенных для индивидуального жилищного строительства: в категорию ИЖС будут попадать только отдельно стоящие здания, состоящие из 3 этажей, не разделенные на блоки или квартиры, высотой не более 20 метров. Это касается как жилых, так и садовых домов.

Кроме того, вводится понятие самовольной постройки. Из списка самостроев исключат объект, хозяева которых смогут доказать, что в момент возведения не знали о невозможности строительства на данном участке.

Отметим, обе проблемы наиболее остро стоят в южных регионах. Например, в Крыму возводить «свечки» на участках, выделенных под ИЖС, стало обычной практикой. А в список самостроев, сформированный в апреле 2017 года, первоначально включили около 500 объектов. Правда, потом сократили на четверть – до 360 строек. В ближайшее время в РК собираются снести 19 объектов, признанных самовольными строениями. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совета министров РК.

Кстати, новый законопроект, который в ближайшее время будет внесен в Госдуму, запрещает в административном порядке сносить объекты, право собственности на которые зарегистрировано в Едином реестре недвижимости.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 26.10.17

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