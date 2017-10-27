Завершено расследование по факту крушения плавучего подъемного крана у берегов Ялты  

По делу затонувшего в акватории Большой Ялты плавучего подъемного крана под суд пойдут три сотрудника «Морспасслужбы Росморречфлота».

Как уже сообщал «Новый День», судно затонуло в октябре прошлого года. Несмотря на сильный шторм, сотрудники Морспасслужбы приняли решение отбуксировать кран из Гурзуфа в Севастополь. Тянули судно два буксира. Однако до точки назначения кран доставить так и не смогли: недалеко от Ялты судно пошло ко дну. Пятеро из восьми членов экипажа были подняты на борт буксира, трех не нашли по сей день. Ранее было озвучено, что причиной крушения стала течь в корпусе судна. Очевидцы утверждали, что кран получил повреждения еще 10 октября в прибрежной зоне Гурзуфа.

Напомним, в МДЦ «Артек» ведется масштабная реконструкция, и с помощью крана на берег сгружали стройматериалы, трубы, он также использовался при замене коммуникаций. 10 октября 2016, по свидетельству очевидцев, кран не работал, а просто дрейфовал в акватории комплекса детских лагерей «Прибрежный». На море началось волнение, и кран выбросило на берег. Столкновение с сушей не прошло даром: жители Гурзуфа утверждают, что повреждения, полученные техникой, были видны невооруженным глазом.

А 11 октября в МДЦ «Артек» открылся Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Детский лагерь – новое образовательное пространство». Возможно, руководство МДЦ в ожидании большого количества гостей, в том числе и высокопоставленных, а также прессы, распорядилось убрать поврежденный кран с глаз долой. По крайне мере 11 октября кран снимали с берега с помощью экскаватора и двух буксиров, один из которых назывался «Дерзкий». Когда кран поставили на воду, он накренился на один бок.

В настоящее время крымский Следком завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя директора филиала «Морспасслужба Росморречфлота», капитана плавкрана «АСПТР-1» и капитана буксира «Меркурий». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц».

«Следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающая причастность обвиняемых к преступлению. В частности, проведено более 100 следственных и процессуальных действий, допрошены более 50 свидетелей и потерпевших, проведено 5 экспертиз, в том числе комплексная эксплуатационно-техническая судебная экспертиза. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщила пресс-служба СК Крыма.

Ялта, Анастасия Зук

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