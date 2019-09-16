В Крыму вынесли приговор по делу о затоплении плавкрана и гибели людей возле берегов Ялты

В Крыму вынесли приговор по делу о затоплении плавучего крана возле берегов Ялты.

Как уже сообщал «Новый День», судно затонуло в ночь с 11 на 12 октября 2016 года. Несмотря на сильный шторм, сотрудники Морспасслужбы приняли решение отбуксировать кран из Гурзуфа в Севастополь. Тянули судно два буксира. Однако до точки назначения кран доставить так и не смогли: недалеко от Ялты судно пошло ко дну. Пятеро из восьми членов экипажа были подняты на борт буксира, трех не нашли. Ранее было озвучено, что причиной крушения стала течь в корпусе судна. Очевидцы утверждали, что кран получил повреждения еще 10 октября в прибрежной зоне Гурзуфа. Виновными в трагедии признали трех сотрудников «Морспасслужбы Росморречфлота».

По мнению стороны обвинения к затоплению плавкрана «АСПР-1» в октябре 2016 года привело несоблюдение правил эксплуатации морского транспорта.

В ходе следствия было установлено, что во время работ по прокладке труб в районе Гурзуфа (работы велись в районе побережья, принадлежащем МДЦ «Артек» – прим. НД) плавкран вынесло на мель, и он получил пробоины. Их подлатали. 12 октября в МДЦ «Артек» открылся Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Детский лагерь – новое образовательное пространство», на котором присутствовало большое количество гостей, в том числе и высокопоставленных. И кран решили убрать поврежденный кран с глаз долой, отбуксировав его в Севастополь.

В ходе следствия было проведено более 100 следственных и процессуальных действий, включая комплексно эксплуатационно-техническую судебную экспертизу, допрошены в качестве свидетелей и потерпевших более 50 человек.

«Бывший директор филиала приговорен к трем годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией морского и иного транспорта сроком на три года, – сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю. – Капитаны плавкрана и буксира приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселения каждый. Приговор суда вступил в законную силу».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.09.19

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