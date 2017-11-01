Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 ноября 2017, 18:03 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

В США настаивают на украинском  происхождении составляющих для ракет КНДР

В США настаивают на украинском  происхождении составляющих для ракет КНДР

США требует провести тщательное расследование о причастности Украины к поставкам компонентов для ракет КНДР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два комитета американского Конгресса – по разведке и иностранным делам – подготовили соответствующий проект закона и требуют выяснить происхождение запчастей, которые Северная Корея закупает для производства своих баллистических ракет.

В документе уточняется, что за последние два года КНДР достигла значительных успехов, которых могла добиться только за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя от иностранного источника: «Вероятно, с Украины», – сообщается в тексте законопроекта.

В частности имеются данные, что КНДР использовала двигатели семейства РД-250 и модифицировали для корейских ракет. Авторы законопроекта подчеркивают: двигатели могут быть связаны с ракетным заводом «Южмаш», который последнее десятилетие борется с финансовыми трудностями, пишет «ФАН». Именно поэтому конгрессмены и хотят провести расследование, в том числе проконсультироваться по данному вопросу с правительством Украины. Кроме того, расследование должно дать ответ на вопрос: оказывали ли Россия и Китай какую-либо помощь Северной Корее в покупке данных компонентов.

Как сообщал «Новый День», еще в августе днепропетровский завод «Южмаш» заподозрили в поставках двигателей для северокорейской межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой. Само руководство предприятия категорически отрицает свою причастность к северокорейской ракетной программе и пытается свалить вину на Россию.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.11.17

В Крыму готовят амнистию для теневого курортного бизнеса. / Пострадавшие поселки ЮБК начали подключать к газу. / Россияне выбирают Турцию: Крым не досчитался 200 тысяч туристов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Директор «Южмаша» не врал: Украина пытается втянуть в скандал с ракетными двигателями Россию

Украину заподозрили в поставках ракет Пхеньяну

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Украина,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Крыму ликвидировали последствия аварий на  газопроводах

В Севастополе обнаружили  нелегальные могилы

Поле боя –  Крым: президентские блондинки соревнуются, кто дальше плюнет

В Севастополе школьница угодила под колеса автобуса

В Крыму снова пойдет снег  

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?
Все новости