В США настаивают на украинском  происхождении составляющих для ракет КНДР

США требует провести тщательное расследование о причастности Украины к поставкам компонентов для ракет КНДР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два комитета американского Конгресса – по разведке и иностранным делам – подготовили соответствующий проект закона и требуют выяснить происхождение запчастей, которые Северная Корея закупает для производства своих баллистических ракет.

В документе уточняется, что за последние два года КНДР достигла значительных успехов, которых могла добиться только за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя от иностранного источника: «Вероятно, с Украины», – сообщается в тексте законопроекта.

В частности имеются данные, что КНДР использовала двигатели семейства РД-250 и модифицировали для корейских ракет. Авторы законопроекта подчеркивают: двигатели могут быть связаны с ракетным заводом «Южмаш», который последнее десятилетие борется с финансовыми трудностями, пишет «ФАН». Именно поэтому конгрессмены и хотят провести расследование, в том числе проконсультироваться по данному вопросу с правительством Украины. Кроме того, расследование должно дать ответ на вопрос: оказывали ли Россия и Китай какую-либо помощь Северной Корее в покупке данных компонентов.

Как сообщал «Новый День», еще в августе днепропетровский завод «Южмаш» заподозрили в поставках двигателей для северокорейской межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой. Само руководство предприятия категорически отрицает свою причастность к северокорейской ракетной программе и пытается свалить вину на Россию.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 01.11.17

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