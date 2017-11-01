В Крыму ликвидировали последствия аварий на  газопроводах

В Крыму ликвидировали последствия аварий на двух участках газопроводов.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью на ЮБК были повреждены два участка газопроводов среднего давления – один в районе поселка Виноградное, другой – в селе Запрудное. В первом случае без газоснабжения остались около 1,5 тысяч человек поселках Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Утёс. Во втором – около 9 тысяч человек. В зону аварии попал и МДЦ «Артек».

В данный момент трубы восстановлены, проведена продувка газопровода, газ закачан, началось подключение котельных и частных абонентов, сообщили в ГУП «Крымгазсети».

Напомним, вместе с газопроводами была повреждена и линия электропередач. Восстановить ее обещают к вечеру 3 ноября.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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