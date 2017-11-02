Суд Москвы отказался приостановить дело по иску Siemens к структурам «Ростеха»

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Siemens о приостановке дела по иску компании к структурам «Ростеха». Рассмотрение встречных исков Siemens и «Технопромэкспорта» отложено до 5 декабря.

Как уже сообщал «Новый День», концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск к дочерней структуре «Ростеха» – компании «Технопромэкспорт» (ТПЭ), потребовав арестовать обнаруженные в Крыму газовые турбины и признать сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций недействительной. В аресте оборудования концерну отказали. В свою очередь ТПЭ подал на заседании встречный иск к Siemens с требованием признать недействительными ряд пунктов договора, подписанного в марте в 2015 года. Сегодня компания потребовала отложить иск о законности поставок турбин в Крым, до рассмотрения второго иска по поводу контракта «Технопромэкспорта» с ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Представители Siemens настаивали, что второй иск должен иметь приоритетное значение. Однако суд встал на сторону «дочки» «Ростеха», которая заявляла, что немецкая компания таким образом пытается затянуть процесс, отмечает РБК.

Отметим, представитель «Технопромэкспорта» в суде заявил: в ТПЭ предполагали, что турбины для ТЭС в Крыму будут изготовлены российской компанией «Сименс технологии газовых турбин», как это предполагал контракт, однако оказалось, что их сделали в Германии.

Кроме того, представители ТПЭ попросили суд дать оценку заявлениям Siemens (со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа) о сформировавшейся в РФ практике исполнения российскими госкомпаниями санкционных предписаний иностранных государств.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 02.11.17

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