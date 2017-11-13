В Симферополе нашли средневековый ханский дворец

В Симферополе обнаружили развалины дворца калги-султана – первого заместителя крымского хана. Как передает корреспондент РИА «Новый День», под руководством историков были изучены архивные документы и определены десять мест для шурфирования на улице Воровского. При вскрытии первого шурфа была обнаружена кладка старинной стены, две монеты периода калги-султанов и остатки керамических коммуникаций. Следующим этапом будет внесение объекта в реестр памятников культурного наследия.

Отметим, что несколько лет назад именно это место рассматривалось как вариант для строительства соборной мечети.

Как сообщал «Новый День», ранее крымские ученые, ссылаясь на исторические справки о местоположении дворцового комплекса калги-султана и многочисленные описания в трудах известных путешественников XVII-XVIII веков, а также в путеводителях по Крыму конца XIX века предполагали, что резиденция располагалась в районе улицы Воровского. Так, одно из наиболее ранних упоминаний о дворце принадлежит монаху Доминиканского ордена Жану де Люку, который посетил Крым между 1625 и 1633 годами, при этом он писал о двух дворцах калги-султана. В работе Эвлии Челеби «Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века)» описывается город Акъмесджит, в котором располагалась резиденция калги‑султана. В своем рассказе путешественник упоминал, что восточная часть поселения расположена на голых скалах, а дворец калги-султана находился к югу от города.

Немецкий историк Тунманн в своих трудах конца 1770-х годов тоже упоминает город Акъмесджит, расположенный на верхнем Салгире. Непосредственно о дворце историк не пишет, а говорит лишь о том, что в 1736 и 1771 годах город был занят русскими войсками. Подтверждение этому событию можно найти в «Записках о России» капитана Кристофа Маштейна (прусского офицера на русской службе), где упоминается о захвате города Акъмесджита – местопребывании калги-султана.

Уже в 1793-94 годах академик Петр Симон Паллас констатировал факт утраты дворца. В своей книге «Путешествие в Крым. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам русского государства в 1793‑1794 гг» при описании Ак-мечети о дворце калги-султана он пишет следующее: «Город Ак-Мечеть был прежде местопребыванием калги-султана... Выше города, на левом берегу Салгира, у него был обширный дворец, совершенно разрушенный вскоре после занятия Крыма; только обширный залив Салгира, имеющий обильный источник у подножия известковых скал, служивший калге-султану для забавы и плавания на лодках, указывает место бывшего дворца; теперь здесь устроены пивоварни».

В августе этого года администрация крымской столицы выделила 394 тыс рублей музею истории города Симферополя для проведения археологических исследования резиденции калги-султана в Акъмесджите. Между тем, некоторые ученые считали, что дворец находился южнее улицы Воровского – в районе современного Марьино.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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