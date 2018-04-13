В Крыму признали культурным наследием обнаруженный ханский дворец

Территорию дворца калги-султана – первого заместителя крымского хана в Симферополе, включили в перечень нововыявленных объектов культурного наследия Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», благодаря данному решению теперь археологи смогут провести широкомасштабные раскопки на месте нахождения дворца.

«Новые научные перспективы, касающиеся открытий в истории Крымского ханства, происходят благодаря тому, что власть республики и наука не просто сотрудничают, а живут в едином мире исторических и общественных ценностей», – написал на своей странице в Фейсбуке депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Как сообщал «Новый День», крымские ученые, ссылаясь на исторические справки о местоположении дворцового комплекса калги-султана и многочисленные описания в трудах известных путешественников XVII-XVIII веков, а также в путеводителях по Крыму конца XIX века предполагали, что резиденция располагалась в районе улицы Воровского.

В августе 2017 года администрация крымской столицы выделила 394 тысячи рублей музею истории города Симферополя для проведения археологических исследований в районе резиденции калги-султана в Акъмесджите. А уже в ноябре ученые обнаружили развалины дворца. Под руководством историков были изучены архивные документы и определены десять мест для шурфирования на улице Воровского. При вскрытии первого шурфа археологи наткнулись на кладку старинной стены, две монеты периода калги-султанов и остатки керамических коммуникаций. Интересно, что несколько лет назад именно это место рассматривалось как вариант для строительства соборной мечети.

Стоит отметить, что одно из наиболее ранних упоминаний о дворце принадлежит монаху Доминиканского ордена Жану де Люку, который посетил Крым между 1625 и 1633 годами, при этом он писал о двух дворцах калги-султана. В работе Эвлии Челеби «Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века)» описывается город Акъмесджит, в котором располагалась резиденция калги‑султана.

Немецкий историк Тунманн в своих трудах конца 1770-х годов тоже упоминает город Акъмесджит, расположенный на верхнем Салгире. Уже в 1793-94 годах академик Петр Симон Паллас констатировал факт утраты дворца.

Симферополь, Анастасия Зук

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