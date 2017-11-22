Генпрокуратура занялась Собчак

Генеральная прокуратура проводит проверку высказываний Ксении Собчак о Крыме на соответствие законодательству России. Об этом сообщила сама телеведущая.

Как уже сообщал «Новый День», новоявленный «кандидат» на пост президента России Ксения Собчак, затрагивая тему Крыму, назвала полуостров украинской территорией и предложила провести повторный референдум. Подобные высказывания вызвали шквал критики и возмущения, особенно среди крымчан. На полуострове не могут взять в толк, почему в отношении Собчак не работает уголовный кодекс, «ведь у любых политических игр, даже самых циничных, должен быть какой-то предел».

Как выяснилось, правоохранительные органы не дремлют: «Уже есть проверка генеральной прокуратуры, они расследует мое высказывание по поводу Крыма. Мы получили официальное письмо», – заявила Собчак, но в детали проверки углубляться не стала.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 22.11.17

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