Был не в настроении: бывший гаишник признал, что специально сбил детей

За рулем ВАЗ-2106, сбившего вчера вечером восьмерых подростков, находился бывший сотрудник украинской ГАИ. Водитель сознательно направил автомобиль на детей и не скрывал этого.

Как уже сообщал «Новый День», 2 декабря около 21:30 по местному времени в селе Братское ВАЗ-2106 влетел в группу подростков. Родители пострадавших заявили, что водитель был пьян и врезался в пешеходов неслучайно. А возмущенным родственникам пострадавших еще и угрожал в присутствии сотрудников полиции.

Это подтверждают и другие очевидцы происшествия: «Я услышала, как за спиной ревет машина, не успела обернуться, как бежевые «Жигули» врезались в детей, идущих по обочине. Подростки разлетелись в разные стороны, некоторые даже встать не могли, а водитель вылез из машины явно в нетрезвом состоянии и сказал, что ему все равно и он сделал это специально, потому что не в настроении. После того как на место происшествия прибыли сотрудники полиции, они с ним поздоровались за руку, вели дружескую беседу и демонстрировали всяческое расположение», – цитирует РИА «Новости» одну из свидетельниц ДТП.

По словам представителей администрации села, сбивший детей мужчина – бывший сотрудник ГАИ, уволенный еще в украинский период за пьянку – неоднократно находился за рулем в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, но ему все сходило с рук. Кстати, он постоянно козырят своими связями в МВД теперь уже России.

Красноперекопск, Варвара Бурлакова

Красноперекопск. Другие новости 03.12.17

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