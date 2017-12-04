Крымчанам подсказали, как можно избежать сноса самостроя

В Крыму обсудили исполнение плана по сносу незаконных построек.

Как уже сообщал «Новый День», программа «Стоп самострой» запущена в работу весной текущего года: в список самостроев, сформированный в апреле, первоначально включили около 500 объектов. Правда, потом сократили на четверть – до 360 строек. По данным на начало ноября в Ялте объектов, находящихся в стадии строительства и попадающих в программу, насчитывалось 890, в Алуште – более 600, а в Симферополе будет более 2 тысяч. Правда, сразу оговаривалось, что не все, попавшие в список, пойдут под снос.

Сегодня Сергей Аксенов поручил начать «чистить» Ялту с центральной набережной. «Снос должен осуществляться с учетом целесообразности. Начните с центра города – с коммерческих объектов. Хочу увидеть реальные результаты. А потом уже все остальное объекты, – заявил премьер. – При этом не надо трогать граждан за пристройки, балконы, если у соседей нет претензий. Рассматривайте вопрос сноса только в случае, если объект вызывает нарекания со стороны людей».

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 04.12.17

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