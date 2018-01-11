«Доведем жуликов до изнеможения»: борьба с самостроями в Крыму переходит в активную фазу

Борьба с самостроями в Крыму переходит в активную фазу. С 15 января застройщикам, ведущим работу без разрешительных документов, начнут выписывать миллионные штрафы.

«Уже с понедельника в Ялте и Алуште начинается обкатка новых методов воздействия на застройщиков, которые не понимают, что правила застройки на территории Республики Крым определяют органы власти, а не они, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Всем незаконно строящимся объектам будут выписываться штрафы в размере 1 млн рублей по каждому подтвержденному факту нарушения. Таким образом, у слишком самоуверенных в себе застройщиков есть возможность за 7 дней заработать 7 штрафов. Доведем жуликов до изнеможения».

Как уже сообщал «Новый День», программа «Стоп самострой» запущена в работу весной текущего года: в список самостроев, сформированный в апреле, первоначально включили около 500 объектов. Правда, потом сократили на четверть – до 360 строек. По данным на конец 2017 года в Ялте объектов, находящихся в стадии строительства и попадающих в программу, насчитывалось 890, в Алуште – более 600, а в Симферополе – более 2 тысяч. Правда, сразу оговаривалось, что не все, попавшие в список, пойдут под снос.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.01.18

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