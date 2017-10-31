Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 13:56 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Сносить нельзя достраивать: в Крыму решат судьбу 3,5 тысяч строек  

Сносить нельзя достраивать: в Крыму решат судьбу 3,5 тысяч строек  

В Крыму проверят на законность 3,5 тысячи объектов незавершенного строительства. В течение полутора недель будет решено, что сносить, а что достроить.

Как передает корреспондент РИА , все объекты зафиксированы с помощью аэрофотосъемки.

«В Ялте объектов, находящихся в стадии строительства и попадающих в программу – 890, в Алуште – более 600, а в Симферополе будет более 2 тысяч, – сообщил сегодня глава РК Сергей Аксенов, уточнив, что не все 3,5 тысячи пойдут под снос. – Сейчас через мелкое сито пропустим все решения, обоснованность нахождения объекта в том или ином месте, насколько это соответствует интересам города, граждан… После этого будет принято окончательное решение».

Добросовестным собственникам ничего не угрожает, подчеркнул глава РК.

Напомним, программа «Стоп самострой» запущена в работу весной текущего года: в список самостроев, сформированный в апреле, первоначально около 500 объектов. Правда, потом сократили на четверть – до 360 строек. В ближайшее время в РК собираются 19 объектов, признанных самовольными строениями. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Совета министров РК.

Между тем, комиссия по законопроектной деятельности правительства России законопроект о правовом регулировании вопросов, связанных с индивидуальным жилищным строительством и регулированием самостроев.

Из списка самостроев собираются исключить объекты, хозяева которых смогут доказать, что в момент возведения не знали о невозможности строительства на данном участке.

Симферополь,

Симферополь. Другие новости 31.10.17

В Крыму составили план, как повысить уровень жизни. / В Крыму одобрили  первый в истории трехлетний бюджет. / Крым намерен увеличить ВРП до 500 млрд рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Самое слабое звено: в Крыму решили «почистить» руководство ГУПов

Глава Крыма выразил готовность дать показания по «делу о госизмене»

В Крыму составили план, как повысить уровень жизни

В Крыму одобрили  первый в истории трехлетний бюджет

Крым намерен увеличить ВРП до 500 млрд рублей

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости