Владельцам крымских самостроев повысят аренду до неподъемной

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу муниципалитетов, тормозящих зачистку набережных и заповедников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы республики, чемпионами по количеству незаконных объектов являются Алушта, Ялта и Судак. При этом Алушта «реабилитировалась», за счет того, что в городе снесено больше всего незаконных строений. В остальных территориях работа не кипит.

Аксенов подчеркнул, что по вопросу сноса незаконных объектов нарекания правительства Крыма вызывает качество документов, подготовленных муниципалитетами: очень часто в списки по сносу попадают здания, которые никому не мешают: «На мой взгляд, это делается, чтобы не бороться с теми, кто наносит ущерб экологии», – отметил глава РК.

По его словам, сейчас главный архитектор Крыма Ирина Соловьева лично объезжает каждый объект, внесенный в списки, визуально оценивает: не мешает ли он гражданам, портит он или нет архитектуру города. «Вопрос сноса идет только исключительно в рамках рассмотрения тех объектов, которые находятся в пляжных зонах, заповедниках и в парках. В этих зонах работает претензионная комиссия, ее работа направлена на снос», – сообщил Аксенов.

И подчеркнул, что собственникам незаконных строений, чьи объекты сносить не станут, будет поднята в разы аренда: «До суммы, которая будет неподъемна. Это будет как наказание», – подытожил глава крымского правительства.

Как сообщал Новый День», до конца года на набережных Алушты и Ялты должны снести все незаконные киоски и другие малые архитектурные формы. А вот весной массовый снос незаконных объектов начнется и в других регионах полуострова.

Бахчисарай, Анастасия Зук

Бахчисарай. Другие новости 28.12.17

Крымские чиновники вынуждают инвесторов выбрасываться из окон. / Зацвели: в Никитском ботаническом саду распустились подснежники. / Украинские чиновники смогут посмотреть на отреставрированный Ханский дворец в Бахчисарае. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»