Крым легализуют на мировом рынке с помощью блокчейна

В Севастополе будет создана криптоплощадка. Соответствующий инвестпроект уже разработан, к его реализации предполагают приступить в ближайшее время.

Предполагается внедрение технологии блокчейн в процесс предоставления государственных услуг, а также открытие на территории полуострова криптовалютной биржи, криптовалютных банкоматов и регулируемого оборота криптовалюты. Как уже сообщал «Новый День», полуостров рассматривается среди территорий, в которых, по мнению экспертов, необходимо создавать особые условия для развития рынка криптовалют. «Как ответ на санкции предлагается, например, разрешить бизнесу инвестировать в экономику Крыма через криптовалюты, иностранным туристам во время отдыха – оплачивать биткоинами свои расходы, и многое другое», – заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Возможность использования биткоинов в Крыму допускает и Минфин России.

Первый проект может быть реализован в Севастополе. По словам авторов проекта, развитие технологии блокчейна на полуострове позволит разрешить и пресловутый «крымский вопрос»: «За счёт возможности участия структур Евразийского экономического союза, БРИКС, а также любых частных инвесторов, держателей криптовалют, в обход международных санкций, будет обеспечена международная легитимация всего Крымского полуострова», – цитирует РИА «Новости» представителей инвестпроекта.

Напомним, блокчейн позволяет распределять между множеством участников базу данных, работающую без централизованного управления. Все сведения хранятся на компьютерах пользователей, которые видят одно и то же. Поэтому взломать или «выключить» блокчейн невозможно: если есть хотя бы один компьютер, включенный в сеть, технология будет работать.

Специалисты сравнивают каждую транзакцию с микроскопической молекулой ДНК, содержащей информацию обо всем живом организме. Благодаря чему несанкционированное изменение данных невозможно – система не согласует и отклонит операцию, как организм отторгает чужеродные клетки и ткани.

В целом, технология блокчейн дает возможность хранить данные о финансовых операциях, юридических обязательствах, правах собственности, обеспечивая полную прозрачность и всеобщую доступность для ознакомления, но при этом надежно защищая от любого подлога, взлома и так далее.

Севастополь, Артем Рокотов

Севастополь. Другие новости 05.12.17

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