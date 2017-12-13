Детский лагерь «Восход» в Коктебеле и пять автозаправок Коломойского выставят на открытый аукцион

Детский лагерь «Восход» в Коктебеле, некогда принадлежавший НИИ аэроупругих систем, и 5 АЗС украинского олигарха Игоря Коломойского выставят на открытый аукцион.

Соответствующие распоряжения принял Совет министров Крыма, передает корреспондент РИА «Новый День».

Согласно документу, имущественный комплекс детского заведения оздоровления и отдыха «Восход», расположенный у подножия Кара-Дага, выставляется на аукцион с общей начальной минимальной стоимостью 32,5 млн руб, что на 10 млн руб ниже начальной цены июльского аукциона, на котором покупателя так и не нашлось.

Имущественный комплекс лагеря, построенного еще в СССР, ценности не представляет. С 2011 года лагерь прекратил работать и постепенно пришел в запустение, занимая, при этом, ценные гектары прибрежной земли. Вместе с базой отдыха «Прибой», которая также входила введение НИИ, территория составляет 8,7 га. Оба объекта перешли в республиканскую собственность в российской юрисдикции, и в 2016 году минимущества Крыма получило согласование на их продажу.

Тогда начальную цену базы отдыха «Прибой» министерство определило в 21,2 млн руб, детского лагеря «Восход» – 38,7 млн руб, обозначив как единый комплекс объектов. Покупателем «Прибоя» стал любимый подрядчик симферопольских властей ООО «Крымдорстрой». Новый владелец купил объект вместе галечным пляжем и берегоукрепительными сооружениями за 22 млн руб.

Сеть АЗС, ранее принадлежавшая структурам Коломойского, совокупной стоимостью около 600 млн руб, минимущество решило распродавать отдельными лотами, поскольку на весь комплекс покупателей не нашлось. Первыми с молотка пойдут ликвидные 5 АЗС: одна в Ялте на Южнобережном шоссе, две на объездной вокруг Симферополя, одна в Евпатории и еще одна на трассе по направлению к границе с Украиной. Три АЗС оценены в 14 млн руб каждая, с 20 млн руб начнутся торги за автозаправку на трассе к Джанкою, самая дорогая в Евпатории – с начальной стоимостью в 26,5 млн руб.

Напомним, что вырученные от продажи 24 АЗС средства должны пойти на погашение утраченных вкладов в банке «Приват». Также в середине декабря пройдут аукционы по базам отдыха, санаториям, помещениям, которые ранее принадлежали украинским банкам. В случае если имущество, ранее принадлежавшее украинским владельцам, все же будет приобретено, минимущества рассчитывает выполнить план по поступлениям, получив 500 млн руб до конца года. Все, что не удастся продать в этом году, перенесут на торги 2018 года.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 13.12.17

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