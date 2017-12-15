Запад развязывает против Крыма новую войну

Западные страны развязывают против Крыма новую «информационную войну».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу после возвращения полуострова в состав России политики в США и странах Евросоюза начали заявлять, что крымчане нарушили международные законы и у них нет никаких прав на самоопределение. Экономические санкции были введены с целью значительно ухудшить ситуацию как в стране в целом, так и в Крыму в частности. Поскольку к желаемым результатам это не привело, западные страны решили сменить тактику. «Новшества, которые применяют наши, с позволения сказать, западные партнеры против Крыма, – это переход от внешнего давления, прежде всего, через подконтрольные западные СМИ, к тем инструментам или тем людям, которые находятся внутри ситуации. Для этого используются блогеры или всевозможные общественники, которые ведут активную жизнь в социальных сетях. Кого-то используют в темную, а кто-то и это уже очевидно, находится на зарплате у этих товарищей, – цитирует РИА Новости вице-премьера правительства РК Дмитрия Полонского. – Мы все замечательно видим и понимаем, поэтому противостоять этому нет никаких проблем», – подчеркнул Полонский.

Крымчане чувствительны ко лжи, подчеркнул вице-премьер, поэтому легко отличают правду от вымысла: «Когда эти информационные компании строятся на заведомой лжи, конечно же, они не воспринимаются, но наша задача быть на чеку и разъяснять людям, какая ситуация есть на самом деле».

Напомним, в последние дни США и Украина просто заполонили эфир высказываниями по поводу Крыма. В частности,

посол США Джон Хантсман заявил, что Крым принадлежит Украине и необходимости восстановить территориальную целостность «Незалежной». В ответ американскому дипломату напомнили, что представителям его профессии иногда лучше молчать, чем говорить.

А глава Крыма Сергей Аксенов вчера высмеял генпрокурора Украина Юрия Луценко, назвав его интернет-троллем: «Луценко не может справиться с апатридом, бегающим по киевским крышам, но при этом позволяет себе делать заявления космического масштаба и космической же глупости», – заявил крымский премьер, отметив, что настоящей целью Луценко является засорение информационного пространства вокруг Крыма «продуктами своей жизнедеятельности».

Сергей Аксенов предположил, что количество «антикрымских инициатив разной степени идиотизма», исходящих от представителей официального Киева, будет стремительно расти по мере приближения президентских выборов 2018 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.12.17

15 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Русская бабушка легкого поведения напугала Украину. / У крымчан появилось в два раза больше машин после отказа от Украины. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»