Черноморские страны отказываются поддержать Украину в ее битве с Крымским мостом

Черноморские страны не захотели поддержать Украину в ее стремлении остановить строительство моста через Керченский пролив. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Киеве проходит заседание Организации черноморского экономического сотрудничества. В ОЧЭС входят 12 государств Причерноморья и Южных Балкан: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

В рамках заседания ОЧЭС Киев поднял вопрос о блокировке строительство Крымского моста и предложил создать в рамках Европейской конвенции по взаимопомощи в уголовных делах совместную следственную группу для проведения досудебного следствия, а потом и судебного следствия относительно этого строительства. «Мы считаем нелегальным строительство, – заявил сегодня Бондар, рассказывая о работе Организации черноморского экономического сотрудничества, – и мы обращаем внимание на это, в том числе, в ОЧЭС. Правда, это не находит, к сожалению, поддержки».

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство моста через Керченский пролив. Президент Украины Петр Порошенко поручил инициировать судебный процесс за нанесение «экологического ущерба», причиненного Крымским мостом.

В Крыму подобные заявления «космического масштаба» считают «космической глупостью».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.12.17

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