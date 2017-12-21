Патриот России Куснирович напугал гражданина РФ Выборнова

Решение главы компании Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича лишить всех членов МОК права на ипользование логотипа Bosco, в отместку за преследование российских спортсменов, привело в замешательство чиновников Олимпийского комитета РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее Куснирович выиграл тендер на поставку одежды членам и сотрудникам МОК на Олимпиаде в Пхёнчхане. Контракт у Bosco di Ciliegi с Международным олимпийским комитетом подписан до 2022 года и будет действовать во время летних игр в Токио в 2020 году и зимних – в Пекине в 2022-м.

Куснирович официально потребовал от чиновников МОК заклеивать или срезать логотипы Bosco с одежды, в которой они будут представлять руководящие органы международного олимпийского движения, а также не показывать изображение бренда в теле- и фоторепортажах с игр.

«Мы будем настаивать, чтобы наша интеллектуальная собственность, наш бренд не использовался ни членами, ни сотрудниками МОК на нашей одежде на Олимпиаде в Пхёнчхане», – заявил Михаил Куснирович.

Официальное письмо с требованием уже направлено президенту МОК Томасу Баху, сообщила «Свободной Прессе» глава пресс-службы Bosco di Ciliegi Ольга Юдкис.

Запрет, по словам предпринимателя, будет действовать «до момента восстановления аккредитации Олимпийского комитета России в МОК». Куснирович также подчеркнул, что его компания поставила МОК все необходимые комплекты одежды, таким образом, полностью выполнив обязательства по контракту.

«К несчастью, основные лишенцы праздника – это моя страна и команда моей страны. Как в этой ситуации проявлять гордость за созданное, я не очень понимаю», – объяснил свой поступок изданию «Коммерсант» российский бизнемен.

Между тем, пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов поспешил отмежеваться от демарша Михаила Куснировича.

«Оценивать свои решения должен только Михаил Эрнестович или МОК, но никак не мы. Большое ему за это спасибо. Мы здесь не участники процесса, поэтому от нас комментариев по этому поводу не будет, у нас своего достаточно», – заявил Выборнов.

Как сообщал «Новый День», накануне пресс-секретарь ОКР назвал преждевременным «креативом» идею использовать георгиевскую ленточку и флаг в качестве символики сборной на играх в Южной Корее и ушёл от утвердительного ответа на вопрос о георгиевской символике для российских спортсменов.

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