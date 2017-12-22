Глава Крыма против компромисса с МОК: сначала отнимут флаг, потом – язык

Глава Крыма Сергей Аксенов считает унизительными распоряжения МОК о выступлении российских спортсменов на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам главы республики, несмотря на важность Олимпийских игр, россиянам не стоит идти на поводу у Запада и выполнять требования Международного Олимпийского комитета.

«Я понимаю, что порой обидно, что из-за каких-то вещей невозможно принять участие в соревнованиях. В тоже время, на мой взгляд, нельзя идти по этому пути, потому что все начинается с малого: сначала нам говорят выходить без символов, потом без флагов, потом скажут вообще нельзя по-русски говорить и так далее. Я бы не поехал сам и не пустил своих коллег», – заявил в эфире крымского телеканала глава республики.

Он подчеркнул, что решение выступать или нет – это личное дело каждого спортсмена. Но при этом, по мнению главы Крыма, такой способ самореализации недопустим.

Напомним, накануне МОК запретил российской делегации в Пхёнчхане наносить на одежду любые кириллические буквы в любом сочетании.

Как сообщал «Новый День», 5 декабря исполком МОК принял решение допустить к участию в Играх «чистых» спортсменов из РФ, но только под олимпийским флагом.

6 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не станут чинить препятсвий спортсменам, которые захотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Президент предложил российским олимпийцам самостоятельно принять решение.

Глава правительства России Дмитрий Медведев велел подготовить предложения о материальной и профессиональной поддержке членов олимпийской сборной, которые не попадут на Олимпиаду-2018.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.12.17

Если не тырят газ, то зажимают деньги – Украине заблокировали поставки из ЕС. / Илью Муромца и Соловья-разбойника на Украине признали имперскими пропагандистами. / Стена: начинается возведение заграждения между Крымом и Украиной. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»