Чеченский след: Яценюка задержали в Женеве по запросу Москвы

В пресс-службе Арсения Яценюка раскрыли подробности сегодняшнего задержания экс-премьера Украины на паспортном контроле в аэропорту Женевы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», швейцарские правоохранители выясняли причастность Яценюка к событиям первой Чеченской войны в России. На данный момент экс-премьер «Незалежной» временно отпущен до следующего допроса.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России – по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», – написала в Фейсбуке пресс-секретарь украинской партии «Народный фронт» Ольга Лаппо и не преминула воспользоваться инцидентом для политического пиара. «Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», – добавила она. Напомним, Арсений Яценюк является главой политсовета партии «НФ».

Ранее, о задержании политика в женевском аэропорту сообщили украинские СМИ со ссылкой на очевидца, летевшего одним рейсом с Яценюком.

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2015 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил в интервью «Российской газете», что следствие располагает данными об участии Яценюка в террористической операции, проводимой на территории Чеченской Республики в период 1994 – 1995 годов. По его словам, Яценюк находился в составе карательного отряда «Арго», а затем «Викинг», руководимого Александром Музычко.

В Киеве тогда посоветовали «провести психиатрическую экспертизу» главы СКР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.12.17

Киевский эксперт: глава МИД Украины был разумным, но стал безумным. / 23 декабря ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Украинцам осточертел Порошенко – они хотят молодого, худого и голосистого. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»