Не так поняли: авторы скандального учебника истории заявили об искусственном нагнетании «крымской проблемы»

Автор учебника «История России: начало XX – начало XXI века» назвали шумиху вокруг издания «медийными манипуляциями» и попросили министра образования и науки РФ пресечь искусственное раздувание проблемы.

Как уже сообщал «Новый День», школьный учебник по новейшей истории России для 10 класса отправили на дополнительную экспертизу после критики спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Парламентария возмутила подача материала о присоединении Крыма к России, в частности, эта цитата: «Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула «поплывший» в другом направлении Крымский полуостров».

Матвиенко заявила, что «это просто провокационная запись», и рекомендовала комитету Совфеда по образованию и науке «специально изучить разделы учебников по истории, посвященные присоединению Крыма».

В результате учебник «История России: начало XX – начало XXI века» (О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов) издательства «Дрофа» проверят эксперты Российской академии наук (РАН). До конца января они должны представить свой вердикт в Министерство образования и науки РФ.

Авторы учебника назвали происходящее искусственным нагнетанием общественного беспокойства.

«Могу с уверенностью заявить, что в учебнике «История России: начало XX – начало XXI века» нет ни одной фразы, носящей провокационный характер. Формулировка в отношении украинских событий, взятая из первого издания 2015 года и представленная в публичном поле как сомнительная, была использована в исходном тексте исключительно как часть устоявшегося выражения «цветная революция», – цитирует «Интерфакс» обращение Олега Волобуева к Ольге Васильевой. – Общая оценка событий 2014 года на Украине носит в учебнике исключительно негативный характер. Обращаю также Ваше внимание на то обстоятельство, что на сегодняшний день Историко-культурный стандарт фактически доведен до 2012 г. и не содержит описания событий 2014 г. кроме упоминания договора о принятии Республики Крым и г. Севастополь в состав России».

По мнению Волобуева, скандала можно было избежать, «если бы Минобрнауки РФ своевременно обновило Федеральный перечень учебников, который не изменялся с 2014 года».

Что же касается цитаты, из-за которой и началась шумиха, то Волобуев подчеркивает, что переносный смысл столь возмутивших парламентариев слов обозначался кавычками и последующей строкой: «Оранжевая революция» по существу не была революцией…», однако все возмущавшиеся это игнорировали.

«Уважаемая Ольга Юрьевна! Совместными усилиями общественности, профессионального сообщества, Минобрнауки, мы должны пресечь попытки вовлечь всех нас в медийные манипуляции, выглядящие как искусственное нагнетание общественного беспокойства», – заявляет Волобуев.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 18.01.18

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