Учебник по истории РФ отправили на экспертизу из-за записи о Крыме

Школьный учебник по новейшей истории России для десятого класса отправят на дополнительную экспертизу после критики спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», парламентария возмутила подача материала о присоединении Крыма к России, о котором упомянул во время пленарного заседания Совфеда в октябре сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Так, революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики и на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров», – процитировал Цеков, заявив, что у него «такая оценка вызывает недоумение, если не сказать возмущение».

Матвиенко согласилась с мнением крымского сенатора, отметив, что «это просто провокационная запись», и рекомендовала комитету Совфеда по образованию и науке «специально изучить разделы учебников по истории, посвященные присоединению Крыма».

В результате учебник «История России: начало XX – начало XXI века» (О.В. Волобуев, С.П. Карпачев, П.Н. Романов) издательства «Дрофа» проверят эксперты Российской академии наук (РАН). До конца января они должны представить свой вердикт в Министерство образования и науки РФ.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 11.01.18

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