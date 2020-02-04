Вырезали ножницами: в Крым вернули в школу скандальный учебник истории

В Крыму вернули в школы учебники истории, рассказывавшие о коллаборационизме жителей полуострова в годы фашистской оккупации.

Как уже сообщал «Новый День», в начале прошлого года Совет крымских татар направил главе РК Сергею Аксенову просьбу изъять из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для 10 классов. В обращении заявлялось, что крымские татары в учебном пособии представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, при этом авторы учебного пособия умолчали о других исторических документально обоснованных фактах, показывающих весомый вклад крымско-татарского народа в победу СССР в Великой Отечественной войне. Учебники изъяли, но потом решили не перепечатывать, а просто удалить из них раздел, вызвавший возмущение крымских татар. Причем, вырезали ножницами.

«У моих знакомых, с которыми я обсуждал эту тему, возникают опасения: как себя будут вести преподаватели, когда их будут спрашивать школьники, почему эта глава вырезана и что там было написано? – цитирует «Коммерсант» крымско-татарского активиста Наримана Джелялова. – Случаи, когда преподаватели истории достаточно тенденциозно излагают те или иные темы касательно истории Крыма и страны в целом, в Крыму и в симферопольских школах встречались».

Автору учебника объяснили столь странный способ редактуры учебного пособия тем, что учебники были изданы на совместный грант министерства просвещения РФ и минобразования Крыма, получить который на те же цели повторно невозможно. Поэтому переиздать пособие возможности не было. Кстати, авторы по-прежнему считают, что главу о коллаборационизме удалили необоснованно.

Симферополь, Лиана Макоба

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