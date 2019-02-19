Соавтор учебника по истории Крыма встал на защиту скандального учебного пособия

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг учебника по истории Крыма для десятых классов. Фактический материал, изложенный в учебном пособии объективен и исторически достоверен, а негативная реакция по поводу данного издания вызвана эмоциями, заявил зампред Экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма, зампред Общественной палаты республики Александр Форманчук, являющийся одним из соавторов учебного пособия.

Ранее Совет крымских татар обратился с просьбой изъять учебник из всех школьных и публичных библиотек, так как, по мнению организации, крымские татары в нем представлены как коллаборанты, активно сотрудничающие с германскими оккупационными войсками. В ответ на это депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что учебное пособие будет подвергнуто ряду экспертиз, в том числе культурологической и лингвистической.

«Безусловно, тема Великой Отечественной войны в Крыму всегда была очень острой. Но обойти тему коллаборационизма, совсем ее замолчать просто невозможно. Фактологическая база учебного пособия выдержана профессионально и соответствует всем имеющимся на данный момент данным историографии. Полагаем, что мы выдержали все рамки профессиональной исторической этики», – приводит РИА «Новости Крым» слова Форманчука.

«К сожалению, часть крымских татар очень болезненно реагирует на эту тему. Но авторы не обвиняют крымско-татарский народ. Коллаборационизм был присущ отдельным представителям многих народов, в том числе и русского, армянского, болгарского и других», – подчеркнул Форманчук.

Форманчук подчеркнул, что при анализе исторических событий необходимо руководствоваться фактами, а не эмоциями. «У меня вызывает удивление требования провести расследование, изъять это учебное пособие, принести извинения. Кто и кому должен приносить извинения? Это просто эмоции, которые захлестывают разум. Если руководствоваться здравым смыслом, можно найти здесь взаимопонимание, вести дискуссию. Было бы хорошо подготовить отдельный труд по теме коллаборационизма в Крыму, с привлечением крымско-татарских историков, других специалистов, и окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе. Но это нужно делать на принципах добровольности и неконфронтации», – заключил эксперт.

В пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что учебник «История Крыма» издательства «Просвещение», который попросили изъять из библиотек полуострова крымские татары, не содержится в федеральном перечне учебников. «В 2014 году разработана концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории. На основе концепции создан ряд учебников, которые сегодня рекомендованы федеральным перечнем для всех школ страны», – сказали в пресс-службе. Там также отметили, что эти учебники позволяют школьникам изучать историю Крыма как «неотделимую часть истории России».

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 18.02.19

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