На Украине завели уголовное дело против авторов учебника по истории Крыма

Прокуратура несуществующей «Автономной Республики Крым», расположенная на Украине, завела уголовное дело «за разжигание национальной розни» против российских авторов учебного пособия по истории Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщается на сайте «прокуратуры АРК».

Уголовное производство открыто по заявлению «Крымской правозащитной группы», которая объединяет активистов и юристов, занимающихся защитой орудующих в крыму религиозных экстремистов, а также украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы в районе Керченского пролива.

В постановлении говорится, что авторы учебника, написавшие раздел о крымских коллаборантах во время Великой Отечественной войны, обвиняются за «совершения умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, что выразилось в издании и распространении учебного пособия История Крыма, в котором содержатся проявления национальной дискриминации в виде разжигания межнациональной розни в отношении крымскотатарского народа путем использования языка ненависти».

Инициаторы иска и украинская прокуратура считают вымышленными факты о проявлениях коллаборационизма среди крымских татар, в связи с чем силовиками «Незалежной» предприняты меры «по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения и решается вопрос о назначении лингвистической экспертизы учебного пособия».

Напомним, с украинскими силовиками согласны и в правительстве российского Крыма, которое пошло на поводу у тех, кому не нравится историческая правда.

«С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны», – заявили министерстве образования и науки РК.

Ранее с протестом против учебника выступил Совет крымских татар, обратившись к главе Крыма.

«Авторы учебного пособия совершенно безосновательно утверждают, что «численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек», а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами», – возмущаются крымскотатарские активисты.

Между тем, авторы учебника все обвинения в свой адрес отвергают:

«Безусловно, тема Великой Отечественной войны в Крыму всегда была очень острой. Но обойти тему коллаборационизма, совсем ее замолчать просто невозможно, – заявил один из соавторов, зампред Экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма, зампред Общественной палаты республики Александр Форманчук. – Фактологическая база учебного пособия выдержана профессионально и соответствует всем имеющимся на данный момент данным историографии. К сожалению, часть крымских татар очень болезненно реагирует на эту тему. Но авторы не обвиняют крымско-татарский народ. Коллаборационизм был присущ отдельным представителям многих народов, в том числе и русского, армянского, болгарского и других».

Тем не менее, правительство Крыма надругалось над историей ради собственного спокойствия, постановив убрать раздел, касавшийся взаимодействия части крымчан с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 15.05.19

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