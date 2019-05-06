Правительство Крыма надругалось над историей ради собственного спокойствия

Учебник по истории Крыма скорректируют, убрав раздел, касавшийся взаимодействия крымчан с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Как уже сообщал «Новый День», речь идет об учебнике «История Крыма. 10-й класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций», выпущенном издательством «Просвещение» в 2018 году.

«Авторы учебного пособия совершенно безосновательно утверждают, что «численность крымско-татарских формирований, служивших гитлеровцам с оружием в руках, оценивается в 20 тысяч человек», а 14 тысяч крымских татар призывного возраста принимали участие в борьбе с партизанами», – говорится в обращении Совет крымских татар к главе республики Сергею Аксенову. Авторы обращения заявили, что в учебнике умалчивается о других исторических, документально обоснованных фактах, указывающих на весомый вклад крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне.

И потребовали изъять учебное пособие из публичных библиотек как ксенофобское и нарушающее статью 282 Уголовного кодекса.

Авторы учебника все обвинения в свой адрес отвергают:

«Безусловно, тема Великой Отечественной войны в Крыму всегда была очень острой. Но обойти тему коллаборационизма, совсем ее замолчать просто невозможно, – заявил один из соавторов, ампред Экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма, зампред Общественной палаты республики Александр Форманчук. – Фактологическая база учебного пособия выдержана профессионально и соответствует всем имеющимся на данный момент данным историографии. К сожалению, часть крымских татар очень болезненно реагирует на эту тему. Но авторы не обвиняют крымско-татарский народ. Коллаборационизм был присущ отдельным представителям многих народов, в том числе и русского, армянского, болгарского и других».

Тем не менее, правительство Крыма решило с крымскими татарами не ссориться:

«С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвященный вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны», – заявили министерстве образования и науки РК.

Изымут ли крымские чиновники из учебников, «с целью снятия социального напряжения», весь раздел, посвященный массовой депортации представителей различных национальностей, не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.05.19

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