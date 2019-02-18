Из школ и библиотек Крыма изымут скандальный учебник для десятиклассников

Учебник по истории Крыма для десятых классов, где приводятся сомнительные факты о крымских татарах во время Великой Отечественной войны, изымут из школьных и публичных библиотек республики. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Обращение с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек Крыма учебник по истории направил главе республики Сергею Аксенову Совет крымских татар. По мнению общественной организации, крымские татары в учебном пособии представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, а авторы учебного пособия умолчали о других исторических документально обоснованных фактах, показывающих весомый вклад крымско-татарского народа в победу СССР в Великой Отечественной войне.

По словам Руслана Бальбека он уже встретился с Аксеновым и обсудил этот вопрос. «Решение принято. Эти пособия будут изъяты из учебных учреждений республики», – цитирует Бальбека РИА «Новости». Парламентарий также сообщил, что сегодня, 18 февраля, в Симферополе состоится выездное заседание подкомитета по законодательному обеспечению реализации государственной национальной политики РФ в крымском регионе при комитете Госдумы по делам национальностей, на котором предстоит выработать пути разрешения сложившейся ситуации.

Ранее депутат Госдумы сообщал, что учебник по истории для десятых классов направят на экспертизы, в том числе культурологическую и лингвистическую.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары – с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 18.02.19

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