Крымская весна становится частью школьной программы

Новейшая история Крыма становится частью школьной программы: события Крымской весны будут изучать в 11 классе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в образовательные стандарты по истории планируется внести ряд изменений. Сейчас разрабатывается единая концептуальная основа (ЕКО), в задачи которой входят функция воспитания, привитие гражданственности, патриотизма.

Эта концепция будет положена в основу новых учебников по истории для средней школы. Один из разделов учебных пособий будет посвящен Крыму 2014-го года.

«Он уже есть в учебниках, отправленных в школы, но тему надо развивать, потому что новые линейки учебников вышли как раз в то время. А для истории нужно, чтобы устоялась оценка тех или иных событий, – цитируют «Известия» директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Андрея Петрова.

«Важно не появление в учебниках Крыма и интерпретация событий 2014 года, а то, что крымские события поменяют интерпретацию всей современной политической истории, – добавляет заместитель председателя Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся комитета Госдумы по образованию и науке Сергей Чуев. – Санкционный режим, действия Запада после 2014 года изменят восприятие 1990-х и нулевых. Это будут другие оценки».

Курс с условным названием «Современная Россия», в рамках которого будут рассматриваться события Крымской весны, планируется включить в учебный план второго полугодия 11-го года обучения.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.06.18

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