Учебники по истории без темы о принятии Крыма в состав РФ не попадут в школьные библиотеки

События 2014 года, когда Крым присоединился к России, должны быть освещены в учебниках по истории. Завершить переход российских школ на такие пособия планируется до конца 2019 года. Если в книге не будет обозначенной темы, она не попадет в список рекомендованных для комплектования школьных библиотек.

Вхождение Крыма в состав России закреплено в концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории и будет отражено во всех новых учебниках, пишут «Известия.

«Согласно концепции, при преподавании истории страны охватываются сведения о Крымских военных походах, присоединении Крыма и Северного Причерноморья в эпоху Екатерины II, Крымской войне и обороне Севастополя, событиях Гражданской и Великой Отечественной войн, – пояснили в Министерстве просвещения. – В связи с историческим значением договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию, это событие также зафиксировано в Концепции».

Таким образом, все новые учебники в обязательном порядке будут содержать главы о присоединении Крыма. Только такие издания эксперты контрольно-надзорных служб министерства включат в федеральный перечень учебников (ФПУ), на основании которого комплектуют библиотеки российских школ.

По словам главы Минпросвещения Ольги Васильевой, переход на новые учебники планируется завершить до конца 2019 года. Министр порекомендовала обновлять школьный книжный фонд каждые три-пять лет. За обновлением школьных библиотек, за тем, чтобы в них содержались актуальные учебники, должны следить региональные власти, пояснили в пресс-службе министерства.

Главы о принятии Крыма в состав России ранее появились в учебниках по новейшей истории. Однако у экспертов они вызывают множество нареканий. Как сообщил сенатор от республики Сергей Цеков, по результатам проверки нескольких пособий ведущих издательств было найдено немало ошибок, неточностей и искажений. Он привел в пример учебник по истории для 10 класса, где, в частности, говорилось, что «революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики, и на революционной волне выплеснулся «поплывший» в другом направлении Крымский полуостров». Такая оценка, по словам сенатора, вызывает возмущение потому, что только Порошенко и его команда называют кровавый путч в Киеве революцией достоинства и такая позиция уж точно не должна изучаться в школах.

Тем временем, старшеклассники даже при отсутствии учебников изучают тему принятия Крыма в состав России при подготовке к единому госэкзамену. Так ранее в школах ввели «Урок современной истории России», посвященный политической обстановке на протяжении трех последних лет. В рамках проекта школьникам рассказывают о воссоединении полуострова к РФ, а также о последовавших за этим санкциях и ответных мерах. Уроки проводятся не реже одного раза в месяц.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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