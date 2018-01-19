Госдума обязала отельеров показывать «звезды»

Госдума РФ приняла закон об обязательной классификации гостиниц и других средств размещения на всей территории страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы законодательной инициативы считают, что это поможет «совершенствованию правового регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию в Российской Федерации гостиничных услуг».

Начать «раздавать звезды» планируется с 1 июля 2019 года. Первыми должны пройти классификацию средства размещения с фондом более 50 гостиничных номеров. Через полтора года, а именно с 1 января 2020 года, к ним присоединяться гостиницы и отели с количеством номером более 15. А с 1 января 2021 года под классификацию попадут все оставшиеся средства размещения.

Согласно закону, свидетельство о присвоении категорий гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать три года. Предоставлять услуги без такого свидетельства, а также использовать в рекламе и названии гостиницы, пляжа или трассы категории, не соответствующие указанной в этом документе, запрещается.

Отметим, что на сегодняшний день в базе электронного портала Lodging.ru, оказывающего маркетинговое сопровождение классифицированным средствам размещения, значится всего 58 крымских отелей, прошедших проверку. Больше всего на полуострове средств размещения, предоставляющих услуги на три «звезды» – 22, 15 гостиниц подтвердили свой «четырехзвездный» уровень, 10 – «двухзвездный». Элитных «пятизвездных» отелей в Крыму целых пять, еще 6 гостиниц зарегистрировались без звезд.

Между тем, по данным главы Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Пархоменко, владельцы до 50% мини-отелей не то что не готовы бороться за «звезды», но в принципе не хотят легализовываться. Тем не менее, по мнению эксперта, часть из них можно вывести из тени.

«Это было предсказуемо и очевидно (введение обязательной классификации – прим. «НД») уже тогда, когда Крым стал частью России. Сама классификация – это не страшная вещь. Нормальная мера упорядочивания и информирования туристов. Сейчас очень часто бывают ситуации, что приезжает в какой-нибудь крымский мини-отель человек из Москвы, к примеру. Отель без классификации, но примерно на 2 «звезды», а турист начинает предъявлять требования уровня три или четыре «звезды». Если у отдыхающего изначально будет информация о том, что это две «звезды», то его желания не будут превосходить возможности отельеров и не будет разочарования», – уверена Пархоменко.

По ее словам, малый гостиничный бизнес в Крыму – это средства размещения до 50 номеров.

«Время еще есть. Но нужно четко, детально рассказывать людям о механизмах работы в российском правовом поле, о преимущества легализации и классификации, объяснять, почему заработанные за сезон 2 миллиона лучше потратить не на лужайку у отеля, а на систему пожарной безопасности. Ведь многие до сих пор теряются в потоке информации. Конечно, есть «ждуны», которые надеются, что все снова поменяется, есть возрастная категория 60-70 лет, традиционно сдающая летом отдыхающим свои комнатенки и «курятники», которым и вовсе не нужна эта классификация – достаточно оформить ИП и платить налоги по НДФЛ. Но большинство в целом готовы к новым реалиям», – резюмировала эксперт.

Москва, Галия Шакирова

Москва. Другие новости 19.01.18

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