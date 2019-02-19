Около 190 крымских гостиниц обрели «звездный» статус, остальных заставит закон

В Крыму 184 гостиницы получили «звезды» в ходе добровольной классификации, проводившейся в последние годы. Об этом сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в комментарии РИА «Новости», напомнив, что в этом году в России вводится обязательная классификация гостиниц и других объектов размещения. По его словам, восьми объектам из них присвоен пятизвездный статус.

Накануне глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании с вице-премьерами, что утвердил положение об обязательной классификации гостиниц, согласно которому все отели будут получать «звезды» в обязательном порядке. Черняк отметил, что в Крыму для этого все готово – для проведения классификации в республике аккредитовано семь организаций.

Сам процесс, по его словам, пройдет в несколько этапов. Первый затронет крупные объекты размещения, второй – средние и малые. Власти рассчитывают, что классификация гостиниц продлится три-четыре года.

Черняк поспешил успокоить, что классификация объектов размещения не повлияет на их ценовую политику. «Владелец может сдавать номера за любую цену, независимо от присвоенной «звезды», но при этом турист будет понимать, на какие услуги он может рассчитывать», – отметил чиновник.

Глава комитета выразил уверенность, что обязательная классификация будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма. «Во-первых, будет наведен порядок и будет понятно, какой отель и какие услуги предоставляет, во-вторых станет ясно, каков номерной фонд курортных городов, в третьих – это позволит вывести объекты размещения из тени и привести в соответствие качество, цену и условия отдыха», – заявил Черняк.

Как сообщал РИА «Новый День», 19 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, правительственный законопроект об обязательной классификации гостиниц и других средств размещения на всей территории страны. В кабмине считают, что это поможет «совершенствованию правового регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию в Российской Федерации гостиничных услуг».

Начать раздавать «звезды» планируется с 1 июля 2019 года. Первыми должны пройти классификацию средства размещения с фондом более 50 гостиничных номеров. Через полтора года, а именно с 1 января 2020 года, к ним присоединяться гостиницы и отели с количеством номером более 15. А с 1 января 2021 года под классификацию попадут все оставшиеся средства размещения. По закону, свидетельство о присвоении категорий гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать три года.

Между тем, по данным главы Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Пархоменко, владельцы до 50% мини-отелей не только не готовы бороться за «звезды», но в принципе не хотят легализовываться. Тем не менее, полагает эксперт, часть из них можно вывести из тени. «Нужно четко, детально рассказывать людям о механизмах работы в российском правовом поле, о преимущества легализации и классификации, объяснять, почему заработанные за сезон 2 миллиона лучше потратить не на лужайку у отеля, а на систему пожарной безопасности. Ведь многие до сих пор теряются в потоке информации», – отметила Пархоменко.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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