В Крыму предложили законодательно учесть, что монастыри не являются отелями

В Госсовете Крыма предложили дополнить федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», предлагается также внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части, касающейся регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристической индустрии.

По словам главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, речь идёт об исключении официально зарегистрированных религиозных организаций из перечня объектов туриндустрии, подлежащих обязательной классификации.

«Депутаты Государственной Думы Российской Федерации, изучив вопрос, пришли к мнению, что под действие закона относительно классификации могут попасть, к примеру, монастыри, в которых есть возможность размещения людей в период паломничества. Такие объекты предлагается исключить из перечня объектов, подлежащих обязательной классификации и из Кодекса об административных правонарушениях, чтобы они не попадали под штрафные санкции», – пояснил Черняк.

Как сообщал «Новый День», 19 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, правительственный законопроект об обязательной классификации гостиниц и других средств размещения на всей территории страны. В кабмине считают, что это поможет «совершенствованию правового регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию в Российской Федерации гостиничных услуг».

Начать раздавать «звезды» планируется с 1 июля 2019 года. Первыми должны пройти классификацию средства размещения с фондом более 50 гостиничных номеров. Через полтора года, а именно с 1 января 2020 года, к ним присоединяться гостиницы и отели с количеством номером более 15. А с 1 января 2021 года под классификацию попадут все оставшиеся средства размещения. По закону, свидетельство о присвоении категорий гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать три года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.03.19

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