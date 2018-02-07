Нет звезды – нет бизнеса: в России запретили работать объектам туриндустрии, не прошедшим классификацию

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в федеральный закон о туристической деятельности. Поправки предусматривают обязательную классификацию гостиниц и других средств размещения на всей территории страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что это поможет «совершенствованию правового регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оказанию в Российской Федерации гостиничных услуг».

Сейчас классификация объектов туристской индустрии, в том числе гостиниц, осуществляется в добровольном порядке в большинстве регионов РФ, за исключением Краснодарского края и тех городов и регионов, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу.

Начать «раздавать звезды» планируется с 1 июля 2019 года. Первыми должны пройти классификацию средства размещения с фондом более 50 гостиничных номеров. Через полтора года, а именно с 1 января 2020 года, к ним присоединяться гостиницы и отели с количеством номером более 15. А с 1 января 2021 года под классификацию попадут все оставшиеся средства размещения.

Согласно закону, свидетельство о присвоении категорий гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать три года. Предоставлять услуги без такого свидетельства, а также использовать в рекламе и названии гостиницы, пляжа или трассы категории, не соответствующие указанной в этом документе, запрещается.

Проводить классификацию объектов туристской индустрии смогут проводить только аккредитованные организации.

На сегодняшний день в базе электронного портала Lodging.ru, оказывающего маркетинговое сопровождение классифицированным средствам размещения, значится всего 58 крымских отелей, прошедших проверку. Больше всего на полуострове средств размещения, предоставляющих услуги на три «звезды» – 22, 15 гостиниц подтвердили свой «четырехзвездный» уровень, 10 – «двухзвездный». Элитных «пятизвездных» отелей в Крыму целых пять, еще 6 гостиниц зарегистрировались без звезд.

Эксперты отмечают, что половина крымских мини-отелей получать «звезды» не готова в принципе.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 07.02.18

Верховной раде не верят, что Крым вернется на Украину. / Кремль опасается срыва выборов в Севастополе. / До выборов президента осталось 39 дней: Собчак поставила под сомнение права Украины на Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»