В Крыму выставят на торги туалет Коломойского

Минимущества Крыма готовит к продаже национализированное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского. В повестку дня заседания правительства республики 23 января внесены два проекта распоряжения о реализации бывших объектов недвижимости группы «Приват» через аукцион, передает корреспондент РИА «Новый День».

Согласно документу, продаже на аукционе подлежат детский санаторий «Таврида» в Евпатории, рекреационный комплекс «Наутилус» в Гурзуфе, гостиница «Крым» в Ялте, АЗС на автодороге Симферополь – Николаевка, нежилые помещения в Белогорском районе и Бахчисарае, несколько недостроев, нежилых помещений и домиков для отдыхав селе Лазурное (Алушта), а также обнесенный забором туалет в Коктебеле.

Другим распоряжением планируется дать разрешение на продажу через аукцион бывших офисных помещений Приватбанка в Феодосии, Симферополе, Ялте и имущественного комплекса бывшей хлопкопрядильной фабрики в Керчи, стоимостью в 21 млн руб.

Средства от продажи имущества поступят в бюджет Крыма для проведения компенсационных выплат за утраченные на счетах Приватбанка средства.

Напомним, продажу детского санатория, гостиницы и рекреационного комплекса, национализированных в апреле 2014 года, Госсовет Крыма одобрил на заседании 27 декабря.

Сеть АЗС, ранее принадлежавшая структурам Коломойского, совокупной стоимостью около 600 млн руб, минимущество решило распродавать отдельными лотами, поскольку на весь комплекс покупателей не нашлось.

Все не реализованное в 2017 году имущество – базы отдыха, санатории, бывшие банковские офисы, профильное министерство планирует выставить на торги в этом году.

Симферополь, Глеб Заскоков

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