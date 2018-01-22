Рассмотрение генерального плана Ялты отложили до апреля

Рассмотрение генерального плана развития Ялты отложили до апреля 2018 года.

Как уже сообщал «Новый День», необходимость разработки нового генплана курортной столицы Крыма связана с тем, что все градостроительные документы были приняты до 2014 года, однако весной 2017 года правительство РК запретило строительство на основании генпланов, принятых при Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда отметил, что у него нет доверия ни к украинским документам, ни к людям, которые их составляли.

Впрочем, генплан Ялты начали разрабатывать еще в 2016 году, и к началу 2017 года вокруг этого документа уже разразилось несколько скандалов. Первыми возмутились жители Симеиза, часть домов и участков которых оказалась в рекреационной зоне и попадала под снос. При этом расположенные рядом с ними объекты, принадлежащие украинскому политику Виктору Медведчуку и семье бывшего вице-премьера Крыма Николая Янаки, счастливым образом этой участи избежали.

Не устроил генплан и жителей Гурзуфа. Их претензии касались плохой организации слушаний, при которой невозможно было учесть все голоса «против», а также наличия географических ошибок в документе. Многие территории оказались «бесхозными», что навело жителей поселка на мысль об их запланированной передаче в собственность МДЦ «Артек».

Много вопросов вызывал и проект игорной зоны.

Тем не менее, в конце 2016 года администрация Ялты провела итоговые общественные слушания, на которых проект все же был принят, после чего его отправили для согласования в федеральные и республиканские органы власти.

В правительстве Крыма генплан «завернули»: Сергею Аксенову не понравилось, что границы населенных пунктов были сокращены, а площади под многоэтажные жилые дома увеличены в два раза за счет парковых и заповедных зон. Глава РК усмотрел в проекте лоббирование интересов подрядных организаций и призвал разработать новую концепцию с нуля.

На это ушло еще около года. На сегодняшний день проект получил положительное заключение Минэкономразвития РФ, сейчас ведется согласование на республиканском уровне.

Напомним, 23 января Совет министров РК планирует определить судьбу бывшего санатория погранслужбы Украины «Жемчужина» – именно там собирались сделать игорную зону. Однако, согласно новым планам, рядом с «Ласточкиным гнездом» разместится СПА-отель категории 5 звезд.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 22.01.18

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