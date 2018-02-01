Крым расширил участие в российском лунном проекте

Крым будет задействован в нескольких частях амбициозного проекта РФ по исследованию Луны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в России начинается тестирование систем возвращения космонавтов с Луны. Первыми проведут испытания парашютов для нового отечественного аппарата «Федерация», на котором российские космонавты будут исследовать околоземную орбиту и Луну. Тесты будут проводить на полигоне под Феодосией. Во время испытаний буду использованы макеты космического аппарата (КА).

«В этом году состоятся испытания с макетами массой 3 тонны, – цитируют «Известия» генерального директора компании «Технодинамика» Игоря Насенкова. – Их девять раз сбросят с парашютом с вертолета Ми-8 или Ка-32».

Затем начнется тестирование полноразмерного девятитонного макета «Федерации»: его планируется сбросить 28 раз с вертолета Ми-26 и самолета Ил-76. Эта часть тестов запланирована на конец 2019 года.

На высоте 4,5 тысяч метров, согласно программе разработчиков, у «Федерации» должен открываться вытяжной парашют, а затем основой трехкупольный общей площадью 3,6 квадратных километра. За 50 м до поверхности должны сработать реактивные двигатели, обеспечивающие безопасную вертикальную посадку аппарата на специальные выдвижные амортизационные опоры. Корабли «Союз» нередко опрокидываются на бок из-за отсутствия таких «ножек», отмечают специалисты.

Испытания в Феодосии будут проводиться с особой тщательностью: эксперты напоминают, что в сове время именно из-за недостаточных парашютных испытаний погиб советский космонавт Владимир Комаров – при возвращении с орбиты на корабле «Союз-1» отказала парашютная система, тестированная по сокращенной программе.

Отметим, что Крым участвует в еще одной части амбициозного лунного проекта: в Евпатории началась модернизация уникального телескопа. Предполагается, что обновленный контрольно-измерительный комплекс будет обеспечивать связь с российскими аппаратами на орбите и поверхности Луны.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2019 года Россия собирается запустить межпланетную станцию «Луна-25»: она будет направлена к южному полюсу спутника Земли и начнет бурить его поверхность для изучения полезных ископаемых. Информация будет передаваться на Землю автоматически. К этому же сроку – концу 2019 года – планируется завершить модернизацию телескопа в Евпатории: станция будет использоваться для приема информации от космических зондов. В перспективе комплекс планируется использовать и для сопровождения российских пилотируемых экспедиций на Луну.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 01.02.18

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