Крым подключили к амбициозному космическому проекту

В Евпатории началась модернизация уникального телескопа. Предполагается, что обновленный контрольно-измерительный комплекс будет обеспечивать связь с российскими аппаратами на орбите и поверхности Луны.

Как уже сообщал «Новый День», в конце 2019 года Россия собирается запустить межпланетную станцию «Луна-25»: она будет направлена к южному полюсу спутника Земли и начнет бурить его поверхность для изучения полезных ископаемых. Информация будет передаваться на Землю автоматически. К этому же сроку – концу 2019 года – планируется завершить модернизацию телескопа в Евпатории: станция будет использоваться для приема информации от космических зондов.

Крымский радиотелескоп диметром 70 метров является одним из крупнейших в Европе, занимая третье место после телескопа Ловелл (Великобритания, 76 метров) и Эффельсберга (Германия, 100 метров). В России есть еще один радиотелескоп аналогичного диаметра – в Уссурийске (Приморский край).

РТ-70 в Евпатории был запущен в 1978 году, использовался для обнаружения астероидов и космического мусора. Входит в состав 40-го отдельного контрольно-измерительного комплекса в Крыму. В начале 1990-х годов центр был передан Украине, в октябре 2008 года РТ-70 отправил 500 цифровых фотографий, рисунков и текстовых посланий к планете Глизе 581C, находящейся от Земли на расстоянии 20 световых лет в созвездии Весов. После этого за состоянием комплекса не следили. Некоторые объекты подверглись разграблению, отмечают «Известия».

С 2014 года Минобороны России начало возрождение центра, и в декабре 2016 года два телескопа – РТ-70 и ТНА-400 (32 метра) – стали важными элементом наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС.

В рамках модернизации комплекса в Евпатории установят современный вычислительный центр, новейшее научное оборудование, на РТ-70 заменят усилитель мощности, увеличив его возможности на 25%. Комплекс будет включен в проект ОКР «Луна-Ресурс-1» по созданию космического зонда «Луна-26» вместе с телескопами в Медвежьих Озерах (Московская область) и Уссурийске.

В перспективе его планируется использовать и для сопровождения российских пилотируемых экспедиций на Луну.

Евпатория, Артем Рокотов

Евпатория. Другие новости 29.11.17

29 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Черная дыра: в Крыму объявили войну посредникам. / Интеграция по-украински: Донбасс предложили травить дихлофосом и долбить джавелинами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»