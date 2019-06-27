Крымский Центр дальней космической связи реконструируют к 2030 году

В Крыму Центр дальней космической связи реконструируют к 2030 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центр находится в Евпатории. В 1978 году там был установлен радиотелескоп РТ-70 для обнаружения астероидов и космического мусора. В начале 1990-х годов центр был передан Украине, в октябре 2008 года РТ-70 отправил 500 цифровых фотографий, рисунков и текстовых посланий к планете Глизе 581C, находящейся от Земли на расстоянии 20 световых лет в созвездии Весов. После этого за состоянием комплекса не следили. Некоторые объекты подверглись разграблению.

С 2014 года Минобороны России начало возрождение центра, и в декабре 2016 года два телескопа – РТ-70 и ТНА-400 (32 метра) – стали важными элементом наземной инфраструктуры системы ГЛОНАСС. В 2017 году Центр подключили к амбициозному космическому проекту: предполагалось, что в конце 2019 года Россия запустит межпланетную станцию «Луна-25»: она будет направлена к южному полюсу спутника Земли и начнет бурить его поверхность для изучения полезных ископаемых. К этому же сроку – концу 2019 года – планировалось завершить модернизацию телескопа в Евпатории: станцию хотели использоваться для приема информации от космических зондов. Однако необходимые для реконструкции закупочные процедуры объявили только сейчас.

Как сообщается в документации на сайте госзакупок, к 2027 году должна быть подготовлена проектная документация, начало реконструкции намечено на 2028 год, а завершение и ввод всех необходимых объектов в эксплуатацию – на 2030 год.

В частности, радиотелескоп РТ-70 будет использоваться для управления пилотируемыми кораблями «Федерация» при полетах на Луну.

Предполагаемая стоимость работ на сегодняшний день: 1,8 миллиарда рублей.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 27.06.19

Греки выгнали украинцев из отеля за развешанные флаги. / Зато Голенко отчитался перед Аксеновым: крымчанам отказывают в медицинской помощи из-за проблем с Интернетом (ФОТО). / Лучше под бомбёжками: беженцы Донбасса бегут из Украины домой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»