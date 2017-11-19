Британские журналисты раскрыли «тайные планы» России в космосе

Россия собирается колонизировать Луну, чтобы вернуть себе космическое лидерство. Об этом сообщил британский таблоид Daily Express, опубликовавший статью: «Возвращается: Путин планирует бурить Луну, чтобы Россия стала супердержавой в космосе».

Сенсационный вывод о намерении колонизации журналисты сделали из проекта «Луна-25», информация о котором находится в открытых источниках.

По данным издания, РФ намерена вложить в проект 30 миллионов фунтов стерлингов (около 3 миллиардов рублей): к южному полюсу спутника Земли будет направлена межпланетная станция «Луна-25», зонд приземлится в кратере Богуславский и начнет бурить поверхность спутника Земли для изучения полезных ископаемых. Информация будет передаваться на Землю автоматически.

Напомним, межпланетную станцию «Луна-25» планируется запустить в конце 2019 года.

Цель проекта – создание автоматического зонда для комплексных исследований на поверхности Луны в околополярной области. В 2015 году местом посадки, действительно, рассматривался кратер Богуславского в южной приполярной области Луны. Однако в 2016 году основным претендентом на место посадки стал кратер Манцини в юго-восточной материковой зоне на видимой стороне. Окончательное место пока не определено.

«Перед решением более амбициозных задач на международную космическую станцию будет отправлен «кибер-космонавт». Президент Путин поручил руководителям космической отрасли совершить первую посадку на Луну в течение ближайших 15 лет, – пишет Daily Express. – Последняя миссия будет предполагать возвращение России как космической державы».

Таблоид подчеркивает, что Россия намерена строить и использовать базы не только на Луне, но и других планетах, и напоминает, что в последнее время РФ увеличила численность вооруженных сил и усиливает влияние в Восточной Европе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.11.17

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