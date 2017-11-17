«Взорвать бомбу – тогда все увидят, что мы долетели»: московский астроном о покорении Луны и сюрпризах для космических туристов

Как известно, космическую гонку выиграл СССР, а Луна досталась американцам. Но после великих открытий в эпохе межпланетных полетов наступило почти полувековое затишье. Только сейчас случился лунный ренессанс, и сразу три державы – Китай, США и Россия – готовы вновь соревноваться за право высадки космонавтов на спутнике Земли. Какие сувениры остались на планете после экспедиций XX века и зачем человечеству возвращаться на Луну – об этом рассказал на публичной лекции в рамках фестиваля науки «Кстати» астроном, доцент физфака МГУ Владимир Сурдин.

Практическая космонавтика началась не в 50-х годах, как полагают многие, а десятилетием раньше. В середине 40-х в нацистской Германии проходили испытания первые рукотворные ракеты, которые могли преодолеть земную атмосферу. Тогда эти аппараты задумывались исключительно для военных целей, но все изменилось после разгрома Третьего рейха. Советские и американские инженеры поделили между собой «взятые в плен» чертежи и разработки баллистических ракет – и именно с освоения немецкой техники началось великое космическое противостояние двух держав. В Советском Союзе работал гениальный Сергей Королев, в США – не менее гениальный немец Вернер фон Браун, который предпочел сдаться в американский плен.

Пока одни ученые испытывали ракеты, другие уже придумывали лунные корабли. Проект такого аппарата в 50-е годы рисовал малоизвестный, но талантливый польский инженер Ари Штернфельд. Поначалу его рисунки считались несуразными, их сравнивали с «летающим самоваром». Но впоследствии именно так выглядели реальные космические корабли – польский самоучка предугадал будущее.

С запуском первого советского спутника в октябре 1957 года космонавтика начала развиваться семимильными шагами. Спустя год с небольшим СССР отправил к Луне первую автоматическую станцию. По задумке аппарат должен был попасть на поверхность планеты, но пролетел мимо. В сентябре 1959 года эта цель была достигнута – советская «Луна-2» успешно столкнулась с большой Луной и ознаменовала первый в мире межпланетный перелет.

«В условиях холодной войны перед учеными ставили задачу представить зримые доказательства, что аппарат достиг поверхности Луны. Чем занимались в то время лучшие физики? Они трудились над созданием атомной и водородной бомб. Вот один из академиков, Зельдович, предложил взорвать бомбу на Луне, и тогда все увидят, что мы долетели. Американцы, кстати, тоже выдвигали такие идеи. К счастью, от таких решений отказались. Расчеты показали, что взрыв атомной бомбы в безвоздушном пространстве Луны будет практически невидимым», – рассказал Владимир Сурдин.

Впоследствии советская власть нашла более миролюбивый способ донести информацию о техническом прогрессе своим гражданам. В стране печатались миллионы почтовых марок, на которых иллюстрировалась схема полета лунника. Люди смотрели на марки и сразу понимали: «Да, это великое достижение».

Но хотелось ученым оставить на Луне какое-то послание. Ведь космический аппарат, достигнув поверхности Луны, разбился вдребезги. Тогда была реализована красивая идея. В лунник положили вымпелы с гербом СССР – это были небольшие шарики, собранные из пластинок с тисненным изображением. В месте падения аппарата во время взрыва часть исторических гербов, по расчетам ученым, должна была рассыпаться на Луне. И вероятно, эти советские значки до сих пор остаются там. Для будущих космических туристов находка этих сувениров будет большой удачей и ценностью.

«Но самым фантастическим достижением техники стал запуск «Луны-3». В октябре 1959 года этот аппарат впервые облетел Луну и сделал первые в истории снимки обратной стороны планеты. Это был невероятный эксперимент, ставший неожиданностью для всего остального мира. Карта темной стороны Луны, конечно, появилась на почтовых марках. И с этим связана одна интересная история. Ученые, изучая фотографии, разглядели на лунной поверхности горную гряду и называли ее Советский хребет. Спустя годы новые зонды сделали более качественные снимки, и на них никаких гор не оказалось. Так с карты Луны исчез хребет Советский, а затем с карты Земли исчез Советский Союз… Хорошо, что никто астрономов не обвинил в этом предсказании», – посмеялся ученый.

Следующим этапом развития космических полетов стал запуск искусственного спутника Луны. И снова СССР был первым, показав миру аппарат «Луна-10». А предшественник за номером 9 совершил первое прилунение – мягкую посадку на поверхность планеты.

«Вот еще признак тех лет – советское правительство никогда не признавалось в промахах. Населению страны преподносили только удачи, напечатанные на почтовых марках, – отметил Владимир Сурдин. – Никто не задумывался, почему за «Луной-3» сразу следовал аппарат «Луна-9». Это только потом мы узнали, что между ними было 11 неудачных запусков. Но советский искусственный спутник Луны тоже нес идеологическую нагрузку. Дело в том, что когда он вышел на орбиту Луны в апреле 1966 года, открывался 23-й съезд КПСС. На торжественной церемонии прозвучало объявление о космическом приветствии, и несколько тысяч человек стоя, сквозь шум помех, слушали партийный гимн «Интернационал». Тогда это очень воодушевляло, а сейчас может казаться наивным. Ничего подобного. Недавно китайцы запустили спутник Луны, и он оттуда передает им на Землю 30 национальных мелодий».

Советский Союз успел запустить на Луну два лунохода, которые прошли десятки километров по поверхности планеты и до сих пор остается в рабочем состоянии. Еще одним интересным экспериментом стала станции «Луна-16», предназначенная для автоматической доставки лунного грунта. Параллельно с программой исследования Луны в СССР шли испытания пилотируемых полетов. В 1961 году Юрий Гагарин стал первым в мире космонавтом. Это событие подстегнуло американское правительство, и уже к середине 60-х технологии США догнали СССР. Президент Кеннеди заявил, что американцы должны первыми высадиться на Луну. На выполнение этой задачи были брошены армия ученых и инженеров и колоссальные деньги – на космическую программу уходило до 5% национального бюджета. Советские конструкторы о таком финансировании могли только мечтать.

Так что первые четкие фотографии поверхности Луны сделали уже американские аппараты «Рейнджеры». В соревновании, кто первым придумает ракету-носитель для полета на Луну, на этот раз выиграл фон Браун. Американский инженер спроектировал «Сатурн-5» – самую большую и мощную ракету из всех, что создавало человечество. Ее высота достигала 110 метров, а общая масса на старте составляла 3 тысячи тонн. В Советском союзе Королев спроектировал схожего по параметрам ракетного монстра «Н-1», но все же тот уступал по техническим характеристикам. «Сатурн-5» совершил 13 успешных полетов. «Н-1» четыре раза взрывался при испытаниях.

Первая миссия американской программы «Аполлон» завершилась трагедией – экипаж погиб при наземных испытаниях космического корабля. Пока в NASA исправляли ошибки, в СССР успели сделать лунный корабль (ставший прообразом аппарата «Союз»), только вот не было тяжелой ракеты, чтобы запустить к Луне людей. Советский корабль «Зонд-5» с мелкими животными на борту, самыми примечательными там были две степные черепахи, в середине 1968 года успешно облетел Луну и вернулся на Землю. Для американцев это стало очередным ударом по самолюбию, и программа «Аполлон» была ускорена. В декабре 1968 года США праздновали первую победу – три астронавта Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл и Уильям Андерсон на корабле «Аполлон-8» успешно облетели Луну и вернулись живыми на Землю. Они совершили первый межпланетный полет в истории человечества. Но их славу затмила знаменитая экспедиция «Аполлон-11». В июле 1969 года первые шаги на Луне сделали астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Третий член экипажа, пилот Майкл Коллинз, ожидал их на окололунной орбите и делал фотографии темной стороны планеты, что в те годы представляло большой научный интерес.

Всего на Луне было шесть удачных прилунений американцев, и 12 астронавтов оставили свои следы на поверхности планеты. Как показывают отчеты, последующие экспедиции «Аполлона» проходили в более раскрепощенной атмосфере, нежели первая историческая. Астронавты часто напевали песни, шутили друг с другом и с удовольствием осваивали прыгающую лунную походку. Но, конечно, полеты на Луну не были развлечением – людям нужно было переносить большие физические нагрузки и неудобства. Например, кабина лунного модуля была настолько тесной, что работать в ней можно было только стоя. Из соображений безопасности астронавты спали в скафандрах сидя или полулежа, только потом для них были придуманы специальные гамаки. Все оборудование было невероятно тяжелым. Одна фотокамера весила почти три килограмма, и ее нужно было настраивать вручную. Сгибать руки и пальцы в скафандре под давлением было сложно, и как указывалось в отчетах, у некоторых астронавтов на исходе третьего дня на Луне из-под ногтей сочилась кровь от перенапряжения рук. Экипаж 11-го и 12-го «Аполлона» после возвращения на Землю еще три недели держали в специальной карантинной камере – тогда еще опасались, что астронавты могут подхватить лунных микробов, ведь никто не был уверен, что спутник Земли – безжизненная планета.

В более поздних полетах на Луну американцы укомплектовывали корабли складными тележками и электрическими мобилями, что очень помогало в исследовании планеты.

«В последней экспедиции «Аполлон-17» была интересная история. Колеса лунохода имели крылья, чтобы защищать пассажиров от лунной пыли. При высадке на планету одно такое крыло повредили, и луноход стал непригоден для использования. Но астронавты проявили находчивость. Они оторвали обложку бортового журнала, перемотали скотчем и закрепили на колесе лунохода. Только потом никто из них так и не вспомнил, откуда на корабле взялся скотч. В укладке «Аполлона» он был не предусмотрен. Но теперь во всех космических полетах скотч – обязательная вещь», – рассказал Владимир Сурдин.

Последняя экспедиция на Луну связана с большим научным открытием тех лет. В экипаже был профессиональный геолог, который собрал лучшие образцы лунной породы. На Земле определили возраст одного из кусочков с Луны, и он оказался старше 4 миллиардов лет. Ученые были в восторге о того, что к ним в руки попал самый древний камень из когда-либо исследованных. Всего за лунные экспедиции было добыто около 400 килограмм лунного грунта, который до сих пор изучается в лабораториях.

«Была еще масса программ по освоению Луны у СССР и США, но деньги закончились и все надолго затормозилось. Только в 90-е годы к Луне снова стали запускать автоматические аппараты. Такие эксперименты проводили Америка, Европа, Китай, Япония и даже Индия. В ХХ веке люди неплохо исследовали видимую сторону Луны, но на обратной стороне еще не было ни роботов, ни людей. В космической программе Китая в ближайшие два года запланировал полет автоматической станции на темную сторону Луны. Я думаю, у них получится, китайская техника сейчас эволюционирует очень быстро. Американцы в 2000-е годы задумали линейку больших ракет, и NASA потихоньку их разрабатывает. У нас тоже есть лунная программа Роскосмоса, которая обещает через несколько лет начать запуски автоматических аппаратов к Луне. О высадке человека пока нет и речи, пока не созданы тяжелые ракеты. Фактически это повторение того, что мы делали в 60 и 70-е годы, хотя и на более современной основе. Надо понимать, что советское поколение инженеров ушло и в стране 40 лет не делали никаких межпланетных аппаратов. Нужно снова набираться опыта. Денег все время не хватает, и проекты постоянно откладываются. Будем надеяться, что когда-нибудь они реализуются», – заключил ученый.

К слову, в будущем небесный спутник Земли может стать привлекательным туристическим объектом. По расчетам Владимира Сурдина, билет до Луны вместе с проживанием в лунном модуле для космических туристов будет стоить 200-250 миллионов долларов. Была бы возможность организовать полет, а желающие сразу найдутся.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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