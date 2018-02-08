Предвыборный «хайп»: группа крымских татар требует от Путина совершить административное правонарушение

Запланированный снос незаконных построек, расположенных в зоне массива «Стрелковая» в Симферополе, вызвал недовольство у группы радикально настроенных крымских татар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», посчитав законный демонтаж самостроев несправедливостью, активисты анонсировали голодовку. А также потребовали встречу с президентом России Владимиром Путиным. Который, по их мнению, может поспособствовать им в обходе норм права.

Решение о «бессрочной голодовке» активисты приняли на сходе, итогом которого стала резолюция, в которой группа крымских татар вспомнила украинский период, когда им никто не препятствовал в самовольном захвате земельных участков. Тогда власти вынужденно пошли на уступки и начали выделять землю участникам подобных незаконных акций. Активисты уверяют, что вопрос с узакониваем построек в массиве «Стрелковая» должен был решиться в 2014 году.

«Однако, вместо завершения в 2014 году процесса выделения земель нуждающимся гражданам, новое правительство Крыма взяло курс на конфронтацию с участниками земельных акций, любыми способами принуждая людей к сносу своих домов и передавая «освобожденные» от малоимущих граждан земли своим коммерческим структурам», – говорится в резолюции.

Отметим, что после воссоединения Крыма с Россией власти республики объявили, что крымчанам будет оказываться помощь в получении земельных участков независимо от национальности. При этом в правительстве подчеркнули, что земля будет предоставляться тем, кто действительно в этом нуждается и у кого нет других участков. Для этого начали формировать специальный реестр и проводить инвентаризацию уже существующих самостроев. Примечательно, что на некоторых участках после заявлений представителей власти стали появляться новые постройки, которые их владельцы намеревались при проверке выдать за старые. Узнав об этом, в правительстве предупредили, что такие строения обязательно будут снесены.

Еще одним условием для принятия заявления на получение земли от владельцев самостроев на захваченных земельных участках в правительстве стало согласие самостоятельно разобрать незаконные постройки. Формирование базы данных завершилось в 2015 году, заявления приняли от 10 тысяч 635 человек. При этом актуализацию реестра продолжили и в 2016 году, продлив срок принятия заявлений. По данным министра имущественных и земельных отношений Крыма Анны Анюхиной, в 2016 году удалось предоставить 3 тысячи 415 участков для индивидуального жилищного строительства в селе Мирное (Симферопольский район). Сам срок предоставления участков участникам «самозахватов» продлили до 2018 года. Помимо этого, в республике действует программа по реабилитации депортированных граждан. По состоянию на декабрь 2016 года 450 семей в рамках программы получили бесплатные квартиры. До 2020 года планируется обеспечить жильем около семи тысяч семей из числа реабилитированных.

Похоже, что предусмотренных законном оснований получить землю от государства у владельцев самостроев в массиве «Стрелковая» не нашлось, и, узнав о планах отдать захваченную землю под крупный жилищный проект, они, по старой привычке, решили бунтовать.

По официальным данным, большая часть самостроев на территории была объявлена самозахватчиками как предназначенная для жилья. Однако большое количество объектов в зоне массива имеют и явно коммерческое назначение.

«Ни для одной из построек нет документов, подтверждающих законность их размещения, а также утвержденной проектной документации и отчетов строительной экспертизы. Дома в соответствии с действующим законодательством в эксплуатацию не сданы», – говорится в официальных документах, связанных с проектом застройки массива.

Стоит отметить, что несмотря на незаконность построек и их весьма условную пригодность для проживания, застройщик решил выплатить компенсации владельцам. К примеру, многодетная семья получила трехкомнатную квартиру в новостройке на улице Луговой в Симферополе. Другим жителям массива, согласившимся разобрать самострои, выплачивают от миллиона рублей. Тем же, кто решил отказаться от компенсации, и выбрал путь протеста, пренебрегая законом, придется столкнуться с судебными приставами.

Проект застройки массива предполагает, что кроме новостроек на территории массива будут мечеть, церковь, парк, детские сады, школа и другие важные социальные объекты.

Кстати, что в границах массива уже есть мечеть, однако официально подобный статус ей никто не присваивал. Несмотря на то, что застройщик решил самостоятельно не принимать решений по дальнейшей судьбе объекта, активисты протеста поторопились заявить о «планах» строительной компании демонтировать и это здание.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.02.18

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