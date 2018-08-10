Он и не думал умирать: человек, поджегший себя в центре столицы Крыма, выступил с официальным заявлением

Ватан Карабаш, поджегший себя у здания администрации Симферополя, осудил свою акцию, заявив, что это было спонтанное и необдуманное решение.

Напомним, инцидент произошел 3 августа. Группу крымских татар, недовольных ограждением территории будущего микрорайона «Крымская роза», где находятся их незаконные постройки, якобы не захотели выслушать руководители администрации Симферополя. После чего Ватан Карабаш облил себя воспламеняющейся жидкостью и поджог, заявив о произволе властей. Однако в истинное намерение Карабаша устроить самосожжение поверили не все.

Руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров посчитал акцию постановкой, саму попытку самосожжения – имитацией, обратив внимание на то, что у присутствующих на месте ЧП были заготовлены объемная бутылка с водой и сухая одежда. Некоторые представители крымских татар и вовсе предположили, что организация такой акции не могла обойтись без участия запрещенных экстремистских группировок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Ватан Карабаш выступил с официальным заявлением.

«Я некоторым ребятам сказал: если сейчас что-то будет, если уже не сможем контролировать ситуацию, я себя подожгу. И сказал просьбу – потушить меня. А то не хотел бы умирать. Останусь жить, буду просить Аллаха, чтобы простил мне этот грех», – заявил Карабаш.

Он также подчеркнул, что в его акции не было политических мотивов, о которых в своих публикациях сообщают украинские СМИ и представители запрещенных в России экстремистских организаций.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.08.18

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