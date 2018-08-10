«Меня использовали»: устроивший самоподжог крымский татарин стал инструментом антироссийской пропаганды по недомыслию

Ватан Карабаш осудил украинские СМИ и политиков «Незалежной» за использование его акции в Симферополе для антироссийской пропаганды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине его самоподжог трактовали как протест крымских татар против российской власти, в том числе из-за якобы притеснений по национальному признаку. Однако сам Карабаш уверяет, что в его акции не было никаких политических мотивов. Он назвал самоподжог спонтанно возникшей идеей, после того как «не сложился диалог» с местными чиновниками.

Напомним, инцидент произошел 3 августа. Группу крымских татар, недовольных ограждением территории будущего микрорайона «Крымская роза», где находятся их незаконные постройки, якобы не захотели выслушать руководители администрации Симферополя. После чего Карабаш облил себя воспламеняющейся жидкостью и поджог, заявив о произволе властей. Однако в истинное намерение протестующего устроить самосожжение поверили не все. Впоследствии он подтвердил, что это было своеобразной имитацией, так как у него не было в планах погибать от огня.

На территории массива «Стрелковая», где планируется строительство микрорайона «Крымская роза», находился неоформленный участок с фундаментом дома для его матери. Фундамент был снесен без предоставления компенсации, что и вызвало возмущение у Карабаша.

Карабаш подчеркнул, что идея устроить самоподжог принадлежит исключительно ему, и никто из представителей различных организаций не подталкивал его к этому: «Мне никто не может сказать – возьми, облей себя и подожги. Меня никто не сможет заставить сделать это», – заверил Карабаш. Знали о том, что это произойдет, с его слов, всего два человека, которые пытались его отговорить от задуманного.

Чтобы развенчать все слухи, он созвал прессу и принес извинения за свой поступок – семье, всем крымчанам и гостям полуострова. Он также прокомментировал высказывания главы запрещенной в России экстремистской группировки «Меджлис» Рефата Чубарова на его счет: «Когда он комментировал (самоподжог), у меня он ничего не спрашивал. Как я понимаю, если говорить о каком-то поступке человека, то сперва надо его обсудить непосредственно с этим человеком, выяснить, почему он его совершил», – сказал Карабаш, подчеркнув, что никому «не давал никакого права» говорить от его имени. В том числе и некоторым крымским организациям, которые также попытались использовать его акцию в своих целях и заработать политические дивиденды.

К слову, Карабаш не смог пояснить, почему запись его самоподжога первым делом оказалась не у местных, а у украинских СМИ, отметив, что не просил никого снимать акцию на видео.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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