В Симферополе задержали одного из лидеров земельных самозахватчиков

В Симферополе задержан Фазил Ибраимов – один из организаторов самозахвата земельных участков в районе массива «Стрелковая».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в домовладении Ибраимова сотрудники полиции провели санкционированный обыск. Крымско-татарского активиста организации «Себат», проводившей при Украине самовольные захваты земли на полуострове, задержали в доме его сына на улице Стрелковая.

«В настоящее время решается вопрос о задержании указанного гражданина в порядке статьи 91 УПК РФ «По подозрению в совершении преступления». Следственные действия продолжаются», – сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В отношении Ибраимова еще в декабре 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 59 УК РФ «Мошенничество», так как активист несколько лет собирал деньги с участников самовольно занятых участков земли в зоне массива «Стрелковая» за содействие в передаче земли в собственность самозахватчиков. Общая сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.

«Зная об уголовном деле, он и несколько человек объявили голодовку, заявив, что у них незаконно требуют освободить ранее самовольно занятую землю от строений»,– цитирует «Коммерсант» свой источник в правоохранительных органах.

Как сообщал «Новый День», запланированный снос незаконных построек, расположенных в зоне массива «Стрелковая» в Симферополе, вызвал недовольство у группы радикально настроенных крымских татар. Посчитав законный демонтаж самостроев несправедливостью, активисты анонсировали голодовку. А также потребовали встречу с президентом России Владимиром Путиным, который, по их мнению, может поспособствовать им в обходе норм права.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.02.18

Снова «синий кит»? В Севастополе погибла 13-тилетняя школьница. / Голод и Олимпиада: на Украине озвучили еще одну версию потери Крыма. / «Дочку» ВЭБа на Украине надеются продать весной. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»