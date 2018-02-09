Эксперты: Отельерам Крыма и Кубани придется снижать цены

Владельцам отелей в Крыму и на Кубани придется снизить цены, чтобы в наступающем сезоне привлечь туристов. Многие отельеры уже задумались об изменении ценника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», массового снижения цен на средства размещения не наблюдалось на внутреннем туристическом рынке с 2008 года. В начале 2017 года гостиницы повысили расценки почти на треть. Ближе к лету ситуация несколько изменилась, хотя отдыхающим все равно пришлось потратить значительно больше, чем в 2016 году.

«После того как успешный 2016 год вскружил голову ряду отельеров, мы отмечали завышенные цены в начале летнего сезона – 2017. Отели, которые пошли по пути такой ценовой политики – остались без туристов. Дальнейшее снижение цен несколько раз в течение сезона особых результатов им не дали», – комментировали ситуацию в Крыму и Краснодарском крае специалисты туроператора «Библио Глобус».

По итогам 2017 года выяснилось, что в целом внутренний туристический сектор недосчитался минимум 3% отдыхающих. В Крыму турпоток по официальным данным снизился на 3,2%. Однако серьезных выводов из этого не сделали: открыв раннее бронирование по примеру зарубежных конкурентов уже в ноябре, крымские и кубанские отели предложили клиентам скидку в 5% -7%, в то время как греческие и турецкие – 50%.

В течение января российский юг подорожал на 5%. И пока в Крыму заявляют о январском росте турпотока, принимая всех, кто передвигается по полуострову, за туристов, туроператоры отмечают рост спроса на Турцию на 25% и сдержанное отношение к российским курортам. Это почувствовали и отельеры – и начали принимать меры.

«Многие гостиницы на российском юге сделали вывод из плохой загрузки, какая была прошлым летом, и не стали повышать свои расценки. Причем хватает и тех, кто снизил цены на 5-7 процентов», – цитирует «Российская газета» генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина. По его словам, максимального ценопада – на уровне 10% – можно ожидать в Анапе, Геленджике и Крыму. Сочи не испытывает недостатка в отдыхающих и цены снижать не будет.

Другие представители трубизнеса тоже считают, что отелям, расположенным на черноморских курортах придется снизить цены: в этом году ожидается существенный рост стоимости перевозок внутри страны, что связано с проведением Чемпионата мира по футболу. А начало мундиаля совпадает с началом высокого курортного сезона. Так что рост цен на гостинцы на фоне удорожания дороги может отпугнуть от Крыма и Кубани туристов, которые из экономии отправятся отдыхать за границу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.02.18

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