Общественники занесли Севастополь в список территорий с наихудшей экологией

Севастополь вновь оказался аутсайдером по экологической обстановке среди регионов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные ежегодного рейтинга организации «Зеленый патруль».

В рейтинге, в котором подведены итоги 2017 года, Севастополь занял 76 место. Крым, незначительно улучшил свой прошлогодний показатель, и стал 60-м в списке. Отметим, что и Севастополь, по сравнению с результатами рейтинга за 2016 год, переместился на четыре позиции вверх.

Примечательно, что после того как город оказался на 80-м месте в прошлом списке «Зеленого патруля», эксперты Севприроднадзора усомнились в качестве рейтинга и даже заподозрили общественников в искажении информации о состоянии природоохранной сферы в городе.

«На сайте «Зеленого патруля» нет данных, таблиц, показателей по которым ведутся подсчеты рейтингов, отсутствует объективная информация», – приводится на сайте ведомства позиция председателя общественного совета при Севприроднадзоре Натальи Мильчаковой, отображенная в протоколе заседания от 23 июня 2017 года.

В первой десятке экологического рейтинга за 2017 год оказались Тамбовская область, Алтай и Алтайский край, Белгородская, Курская, Мурманская и Ульяновская области, а также Санкт-Петербург, Чувашская Республика и Коми. В десятку худших, кроме Севастополя, вошли Нижегородская и Оренбургская области, Еврейская АО, Бурятия, Брянская, Иркутская, Московская, Свердловская и Челябинская области.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.02.18

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