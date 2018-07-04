Крым угодил в аутсайдеры по чистоте воздуха – экологи «оправдались»

Эксперты Роспотребнадзора определили регионы России с самым грязным воздухом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одну из первых строчек антирейтинга занял Крым. Полуостров получил пятое место в списке, разделив его с Курской областью. Худшая ситуация сложилась в Бурятии, Хабаровском крае, Иркутской области и Красноярском крае.

Антирейтинг, данные которого привела газета «Известия», составили исходя из доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В список попали регионы, где доля таких проб в прошлом году оказалась самой высокой.

Стоит отметить, что, по мнению сопредседателя международной экологической группы «Экозащита» Владимира Сливяка, информация о грязном воздухе в Крыму не относится к курортным регионам полуострова, где нет промышленных зон. А кроме заводов на негативную ситуацию с экологией оказывают влияние автомобили.

Напомним, проблемы с экологической обстановкой в Крыму и Севастополе уже становились причиной для внесения регионов в соответствующие антирейтинги. В ежегодном списке организации «Зеленый патруль» за 2017 год Севастополь занял 76 место, Крым расположился на 60-й позиции. Оба региона улучшили свою показатели за год, тем не менее, серьезных изменений так и не произошло. Самым экологически чистым городом Крыма экологи называют Ялту, а самыми неблагополучными в этом плане – Белогорский и Бахчисарайский районы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.07.18

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